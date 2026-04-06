CONCLUYE SEMANA SANTA CON AMPLIA AFLUENCIA Y SALDO BLANCO EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

– Las celebraciones religiosas y el inicio de la Feria Nacional de la Enchilada transcurrieron con orden, alta asistencia y un ambiente de cercanía con la población.

– Se busca romper récord de visitantes de más de 400 mil personas hasta el término de la Feria.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, informó que la celebración de la Semana Santa concluyó con una amplia participación de familias en cada una de las actividades religiosas y culturales, destacando la Procesión del Silencio, que se vivió en orden, respeto y con un ambiente de cercanía social; señaló que estos resultados responden a la coordinación institucional y al compromiso de su administración por brindar espacios seguros y accesibles para todas y todos, y hacer del municipio un territorio de importantes atractivos.

En este mismo contexto, el edil resaltó que el arranque de la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) ha sido exitoso, al registrar llenos totales durante su primer fin de semana y mantener saldo blanco, gracias al trabajo preventivo y operativo de las corporaciones municipales; subrayó que la amplia respuesta de la ciudadanía y visitantes confirma la confianza en un Gobierno cercano, que escucha a las familias, a las y los jóvenes y a los sectores más vulnerables.

Añadió que Soledad es tierra fraterna, que lo tiene todo y que recibe a toda la gente con los brazos abiertos, con actividades y entretenimiento sin igual, lo que lo hace único y totalmente seguro para disfrutar en este periodo vacacional. Dijo que este año 2026, se busca romper el récord de visitantes en estas dos semanas vacacionales, llegando a registra más de 400 mil personas a todas las actividades.

“El objetivo ha sido claro, ofrecer eventos de calidad, seguros y que fortalezcan la convivencia familiar; hoy vemos una gran respuesta que nos motiva a seguir trabajando con responsabilidad y cercanía con nuestra gente”, expresó Navarro Muñiz, al reiterar que cada acción emprendida responde a una visión de desarrollo social impulsada desde el Ayuntamiento.

Finalmente, el Alcalde reafirmó que su Gobierno continuará impulsando actividades que fortalezcan las tradiciones, promuevan la cultura y generen bienestar para la población, manteniendo una presencia constante en las colonias y comunidades, para seguir construyendo un Soledad más unido y participativo.