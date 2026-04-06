Gobierno Municipal impulsa la participación juvenil en coordinación con el Cabildo Infantil

Se llevó a cabo la 13ª Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de la Juventud

Espacio de diálogo donde se presentaron propuestas con el respaldo del alcalde Enrique Galindo Ceballos

La 13ª Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de la Juventud se realizó de manera conjunta con el Cabildo Infantil, en un ejercicio de diálogo que permitió a las juventudes presentar propuestas para fortalecer la vida pública de San Luis Potosí. Este trabajo forma parte de las políticas impulsadas por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, que promueven la participación activa de las y los jóvenes en la construcción de la ciudad.

La sesión fue presidida por Teresa López Castro López, y Ana Paula Álavrez Huerta, presidenta del Cabildo Infantil, con el acompañamiento del secretario técnico del Consejo, Juan Ramón López. Participaron además las y los regidores infantiles Leonardo Uriel Martínez García, Oscar Enrique Banda Estrada y Massiel Sofía Arteaga García, quienes discutieron iniciativas en cuatro ejes clave: espacios comunitarios seguros, cuidado del medio ambiente y los animales, prevención de adicciones y participación juvenil. Durante la sesión, también rindió protesta como nuevo integrante del Consejo Ulises Herminio Rocha Villanueva, sumándose al compromiso colectivo de transformar San Luis.

El secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano, destacó que estas acciones reflejan el esfuerzo del Gobierno Municipal por consolidar espacios donde las juventudes son escuchadas y sus propuestas se convierten en políticas públicas.

Con este trabajo conjunto, San Luis Potosí reafirma su vocación de construir una comunidad incluyente y participativa, generando cada día más razones para amar San Luis.