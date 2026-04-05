SALDO BLANCO MARCA EL INICIO DE LA FENAE 2026 EN SOLEDAD

– El Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz informó que, gracias al operativo preventivo, miles de asistentes disfrutaron de la Feria en un ambiente seguro, con atenciones menores resueltas oportunamente.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, informó que el primer día de actividades de la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) 2026 concluyó con saldo blanco, reflejo de un operativo preventivo eficaz y cercano a las familias, implementado bajo su instrucción para garantizar la tranquilidad de miles de asistentes.

De acuerdo con datos del Sistema Municipal de Protección Civil, durante la primera jornada se brindaron atenciones menores que fueron resueltas de manera oportuna en los módulos instalados, como el caso de una persona con una leve lesión por caída, una persona adulta mayor con presión arterial elevada que fue estabilizada sin requerir traslado hospitalario, así como la localización inmediata de un menor extraviado, quien fue reunido con su familia, confirmando la efectividad de la coordinación y la atención inmediata.

El Alcalde destacó que la presencia permanente de los cuerpos de emergencia y seguridad responde al compromiso de su Gobierno de mantenerse cercano a la ciudadanía, escuchando y atendiendo cada situación con responsabilidad y sensibilidad, especialmente en espacios de convivencia familiar como la FENAE, donde acuden niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores.

Asimismo, recordó que se cuenta con dos módulos de atención de Protección Civil, ubicados a un costado de la Presidencia Municipal y junto a la parroquia, donde las y los asistentes pueden acudir en caso de requerir apoyo; además, todos los elementos de la corporación se encuentran debidamente uniformados para su fácil identificación, reforzando la confianza y seguridad de la población en un entorno cuidado y pensado para todas y todos.