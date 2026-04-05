Interapas sustituye más de mil 500 metros de drenaje sanitario en la Zona Metropolitana

Ya fueron concluidas nueve y otras nueve están en proceso.

Estas obras se ejecutan con casi 9 millones de pesos de recursos propios.

SLP.- Con recursos propios provenientes del pago que hacen oportunamente los usuarios de los servicios de agua, Interapas ejecuta la sustitución de mil 554 metros lineales de drenaje sanitario que ya se encontraban colapsados en distintos puntos de la zona metropolitana.

Entre los puntos atendidos destaca la intervención en la calle López Hermosa en la colonia El Saucito, en la que se intervienen 147 metros lineales de drenaje colapsado y en la que se invierten 852 mil 600 pesos.

También destaca la obra en Niño Artillero dónde un colector dañado, presentaba continuamente problemas de aguas negras; en este punto se sustituyen 70 metros lineales, con una inversión de 427 mil pesos y con un beneficio sobre los 5 mil usuarios, por tratarse de una zona con muy alta movilidad.

En Soledad de Graciano Sánchez por su importancia, destaca la intervención en la avenida de Circuito Oriente de la Unidad Ponciano Arriaga, dónde se sustituye una línea de drenaje colapsada para terminar la afectación de menores de edad de un centro educativo en ese punto.

Al momento ya se han concluido los siguientes tramos, Zafiro, Segunda de Coral, Justo Corro, No me Olvides, Azahares, Primera Privada de Constitución, Guadalupana, Capuchina y Amatista, y están en proceso 20 de Noviembre, José María Lafragua, Antonio Otahegui, Riva Palacio, Zamarripa y Albino García.

Interapas recuerda a la población, que el pago por los servicios de agua es muy importante ya que con esos recursos es posible realizar este tipo de trabajos de rehabilitación de drenaje, por ello invita a los usuarios con atrasos en sus pagos a ponerse al día con el programa de descuentos vigente, todos los detalles se pueden consultar en https://sindeuda.interapas.mx/Consulta y en las redes sociales del Organismo.