Animalarium, un performance envolvente, presente en el Festival San Luis en Primavera

La compañía de teatro Luna Morena cautivó al público en Plaza de Armas

Como parte de la programación del Festival San Luis en Primavera, la compañía de teatro Luna Morena, originaria de Guadalajara, Jalisco, presentó en Plaza de Armas el performance “Animalarium”, una propuesta escénica que transformó el espacio público en un entorno vivo y lleno de imaginación.

Especializada en teatro de títeres, la compañía ofreció una experiencia inmersiva a través de una colección de animales animados: un conejo, un venado y un gallo, que, manipulados por cuatro artistas, cobraron vida para interactuar directamente con el público. Esta intervención escénica se caracteriza por salir al encuentro de las personas, ocupando el espacio urbano como si fuera el hábitat natural de estas criaturas.

La convivencia entre las y los asistentes y los personajes se desarrolló de manera espontánea, generando momentos únicos de cercanía y asombro. Fueron principalmente las infancias quienes establecieron una conexión inmediata con los animales, al poder tocarlos e interactuar con ellos debido a su tamaño realista.

El uso del espacio y el diseño sonoro se convirtieron en elementos fundamentales para la construcción de esta atmósfera, permitiendo que los personajes exploraran el entorno, dialogaran con él y con el público, dando lugar a un “nuevo” ecosistema que transita entre la realidad y la ficción.

Animalarium se distingue por su formato de teatro de calle, en el que la participación del público es esencial para el desarrollo de la obra, rompiendo la barrera entre espectadores y artistas.

El elenco de titiriteros estuvo conformado por Alejandro Morán y Karina Valle, quienes dieron vida al venado; Maggie Perfecto, encargada de animar al conejo; y Andrés David, responsable del gallo, todos ellos logrando una ejecución precisa y emotiva.

Con este tipo de propuestas, el Festival San Luis en Primavera reafirma su compromiso de acercar el arte a la ciudadanía mediante experiencias innovadoras que promueven la interacción, la creatividad y el disfrute del espacio público.