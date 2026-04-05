ADIOS A LA MALDITA HERENCIA

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

No es por aguadarles el Domingo de Ramos, pero el mantra famoso de la “Herencia Maldita” ya es historia, ya no funciona y ya a nadie le queda capitalizarla. La reciente incorporación de un grupo de priistas, entre ellos, el más relevante, Alejandro Leal Tobías, ex secretario de Gobierno de Juan Manuel Carreras López, claramente lo confirma.

Todos los argumentos políticos difundidos por el Partido Verde Ecologista de México PVEM son endebles, frágiles y nada sostenibles o creíbles. Yo diría que fueron meras ganas de justificar una depresión inocultable o un acto desesperado por enviar señales a la presidenta Sheinbaum de que todo camina en la ruta correcta sin MORENA.

Ya antes se había señalado que; la integración de Mario García Valdez, de Crisógono Sánchez Lara, de Sonia Mendoza Díaz, de Jorge Luis Díaz Salinas, de Yolanda Cepeda, de Aranza Puente, de José Luis Romero “El Tecmol”, de Oscar Bautista y en su momento de Juan Carlos Machinena, – entre otros muchos, desarticula cualquier intento de criticar el pasado. Todos, sin excepción tienen historias cuestionables.

El gran pretexto podría ser, de que, todo obedece al proceso de sucesión gubernamental y de que, en un momento dado, alguno podría arrimar algunos votos a la causa Tucán. Podría ser, nada se descarta, sin embargo, el argumento de culpar a todo mundo del pasado por los excesos, corruptelas y errores cometidos, parece más bien una jugada ya muy gastada.

Por otro lado, aún cuando el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, pide no adelantar tiempos, revela que sus gallos mejor cuajados son José Guadalupe Torres Sánchez, actual secretario de Gobierno, Juan Manuel Navarro, alcalde de Soledad; Ignacio Segura, líder del PVEM y para rematar mete en la polla al Chiquis” José Luis Fernández”. No miente.

Gallardo no hizo alusión a su mujer, a la Senadora Ruth González Silva quien depende de que su postulación sola o en alianza se consuma por voluntad institucional o por capricho pero además que lleve el visto bueno de la presidenta de la República o por la dirigencia nacional de MORENA.

Lo que puede suceder, es que si MORENA no acepta en definitiva, Gallardo no irá tan solo, buscará alianzas con los mejores postores aunque sabe que su papel será decorativo o de simples prestanombres, me refiero al PRI, al PANAL y al PT, a nadie más.

Desde luego que resulta interesante, el que Gallardo no hubiese mencionado a Juan Carlos Valladares (hijo), aunque el papá es muy cercano al ex presidente Enrique Peña Nieto. Puede ser que lo tenga reservado para competir únicamente para la presidencia municipal. Solo que si Ruth no llega para la grande, Juan Carlos se podría quedar como el chinito mirando a la alcaldía.

No es descartable que el Junior entre a la danza de la sucesión municipal, a menos que el PVEM nacional lo tenga en la mira para la gubernatura en alianza con MORENA, esto tampoco se desestima, aunque cueste trabajo entenderlo, al final del día, si bien es cierto que San Luis se cuece aparte, serán las dirigencias nacionales quienes rubriquen la nominación, a menos que entren en un choque frontal.

Al final del día, lo que llama poderosamente la atención, es que siendo parte de la estructura importante de la campaña de Juan Manuel Carreras, es decir, el coordinador de campaña y luego Secretario General de Gobierno, a Alejandro Leal Tobías hubiesen decidido incorporarlo al Verde para operar en la capital.

¿No sabrá acaso El Pollo, que justo en 2015, junto con Yolanda Eugenia González Hernández, Miguel Medina, y Enrique Martens, este último ex funcionario en el gobierno de Ricardo Gallardo buscaron armarles una guerra sucia para impedir un acuerdo político con Carreras?

Obvio, que igual se buscaba evitar que Ricardo chico dejara Ocampo y que Gallardo Juárez no ganara la presidencia municipal. Por supuesto que también se intentaba empujar a la candidata del PRI Margarita Hernández Fiscal. Todo este enjuague es muy probable que El Pollo no lo sepa o lo ignore, pero la historia no miente.

En otros espacios, otros no descartan a Juan Ramiro Robledo Ruiz que no solamente está bien conectado con la 4T, sino que es funcionario de la Secretaría de Gobernación, es amigo de AMLO y de Claudia y es autor y redactor de las leyes que hicieron posible la Reforma al Poder Judicial.

En fin, todo puede suceder. Con el empuje del centro y con los recursos humanos y financieros de su lado, Robledo Ruiz podría posicionarse en una encuesta seria. Eso muy pronto se verá frente a Rosa Isela Rodríguez y a Gerardo Sánchez Zumaya.

En la otra esquina, sigue presente el alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien ya es tiempo que trace una ruta de intenciones. Hacerlo con el PRI por el cargo que le confirieron como “Defensor por México” sería suicidio y muy cuesta arriba. En todo caso debe amarrar ya con el PAN y definir el camino. En menos de tres meses todo esto entrará en efervescencia.

Ya es tiempo de que Galindo arme su cuarto de guerra para establecer estrategias de corto y mediano plazo.

No solo deberán pararle todos los madrazos que recibe de enfrente y volverse contestatario, sino que ya es necesario que se reúna con sentido federalista en las principales cabeceras municipales del estado; juntarse con los liderazgos políticos y económicos reales y amarrar toda una estructura de comunicación que le permita darse a conocer ampliamente en el interior.

Tiempo, gente, ganas y recursos los tiene. Si Galindo no hace esto, no podrá terciar la elección y mucho menos podrá vencer a su principal adversario. La otra, es que para nada puede desestimarse que la dirigencia nacional de MORENA y la propia presidenta Sheinbaum lo ven con buenos ojos, incluso en encuestas serias o en mancuerna con otros probables de MORENA.

O bien a la cabeza o como candidato a gobernador o bien como postulante a Diputado Federal por la 4T.

Hasta pronto