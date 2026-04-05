ENCHILADAS CAUTIVAN LA MUESTRA GASTRONÓMICA EN EL PRIMER DÍA DE LA FENAE 2026

– Cocineras y cocineros tradicionales comparten lo mejor de la cocina soledense en un espacio que promueve la cercanía con las familias y el orgullo cultural.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, destacó el rotundo éxito de la Muestra Gastronómica “El alma del sabor y la tradición” en el arranque de la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) 2026, donde cientos de familias se dieron cita para disfrutar de la riqueza culinaria del municipio; desde el primer día, el aroma de las tradicionales enchiladas potosinas, tacos rojos y una amplia variedad de antojitos mexicanos, envolvió a visitantes locales y foráneos, consolidando este espacio como uno de los principales atractivos de la Feria.

El Alcalde subrayó que esta muestra responde a la encomienda de fortalecer las tradiciones y mantener viva la cercanía con la población, y brindar espacios dignos para el encuentro familiar y el impulso a la economía local. “Queremos que cada familia que nos visite se lleve no solo el sabor de nuestra gastronomía, sino también el cariño y la hospitalidad de nuestra gente; esta feria está pensada para todas y todos, especialmente para quienes buscan momentos de convivencia y tradición”, expresó.

La Muestra Gastronómica reúne a cocineras y cocineros tradicionales que, con orgullo, ofrecen recetas que han pasado de generación en generación, reafirmando la identidad cultural de Soledad de Graciano Sánchez, este esfuerzo, impulsado por el Gobierno Municipal, permite acercar a las y los visitantes a las raíces del municipio, en un ambiente seguro, accesible y completamente familiar.

El Ayuntamiento invita a la ciudadanía a seguir disfrutando de este espacio durante los próximos días de feria, donde el sabor, la tradición y la cercanía con las familias continúan siendo el eje principal. Con acciones que escuchan y atienden a la población, la FENAE 2026 se consolida como una celebración que une a la comunidad y pone en alto el orgullo soledense.