SAN LUIS VIVE UNA SEMANA SANTA HISTÓRICA Y LLENA DE VIDA

* Eventos multitudinarios, parajes naturales a su máxima capacidad y nuevos espacios recreativos consolidan al Estado como uno de los destinos más atractivos del país.

San Luis Potosí vive una de las temporadas vacacionales de Semana Santa más exitosas de los últimos años, con miles de familias y visitantes que han llenado de vida cada rincón del Estado. El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona destacó el impacto positivo de eventos emblemáticos como la Procesión del Silencio, que reunió a miles de personas para presenciar el recorrido de más de dos mil penitentes de 30 cofradías, así como la Copa Potosí, que rompió récords al congregar a más de 80 mil aficionados en distintas sedes.

El Mandatario Estatal subrayó que la respuesta de la población y del turismo nacional e internacional confirma el cambio que se vive y se siente, donde la oferta cultural, deportiva y de esparcimiento se fortalece con resultados visibles. En este sentido, invitó a las y los potosinos, así como visitantes a no bajar la expectativa y seguir disfrutando de todo lo que ofrece la entidad durante los días restantes de este periodo.

Entre los principales atractivos, resaltan los parajes naturales que hoy lucen en todo su esplendor, como las Cascadas de Micos, el parque ecoturístico El Meco, la Media Luna, así como la cascada de Tamul y el Puente de Dios, donde la belleza natural ha convocado a visitantes durante jornadas completas. A ello se suman los seis Pueblos Mágicos, que envuelven con su mística, tradiciones y riqueza cultural a quienes buscan experiencias únicas.

Sobre el Dinoasis, Ricardo Gallardo Cardona destacó que este renovado espacio, rescatado tras años de abandono, ya se perfila como uno de los sitios preferidos para la convivencia familiar al registrar filas interminables en sus primeros dos días. Con un ambiente ideal para refrescarse, áreas recreativas y un concepto innovador, opera de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas, con costos accesibles, generando gran expectativa entre visitantes de estados vecinos y consolidándose como una opción de diversión sin límites.

Finalmente, el Gobernador invitó a disfrutar de la Feria Nacional de la Enchilada (Fenae) en Soledad de Graciano Sánchez, que ha iniciado con gran éxito, así como del cierre de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina (Fenahuap) en Ciudad Valles. Destacó también que, previo a este periodo, se implementó un operativo integral de seguridad y rehabilitación de caminos, garantizando accesos en condiciones y una estancia segura en cada destino. Con ello, San Luis Potosí se consolida como uno de los destinos favoritos de México y se perfila para cerrar la Semana Santa con cifras históricas.