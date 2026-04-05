SEER DA MANTENIMIENTO A ESCUELAS DURANTE VACACIONES

* Labores de mantenimiento y participación de la comunidad educativa fortalecen entornos seguros para niñas, niños y adolescentes.

Bajo la encomienda del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de mejorar las condiciones en los planteles educativos, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) realiza trabajos de mantenimiento, limpieza y adecuación durante el periodo vacacional de Semana Santa, como parte de un esfuerzo sin límites para garantizar espacios seguros y funcionales para el regreso a clases.

Las labores permiten que las escuelas se encuentren en condiciones óptimas para recibir al alumnado, priorizando entornos adecuados que favorezcan el aprendizaje y el bienestar. En estas actividades también participa el personal educativo, sumando esfuerzos para fortalecer la infraestructura escolar en distintos planteles.

El director general, Martín Rodríguez Ramírez, destacó que la colaboración de madres y padres de familia ha sido fundamental para avanzar en estos trabajos, generando una participación activa que impacta directamente en la comunidad educativa. Esta suma de voluntades consolida el cambio que se vive y se siente al propiciar espacios más dignos, seguros y adecuados para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.