Falleció Juan José Ortiz Azuara ex alcalde de Ciudad Valles

Toño Martinez

Luego de una serie de complicaciones en su estado de salud que lo mantenían internado en un hospital de Tampico Tamaulipas, la tarde de este de este domingo falleció el ex alcalde de Valles Juan José Ortiz Azuara a los 72 años de edad.

Ortiz Azuara fue presidente municipial del 2000 al 2003, y del 2012 al 2015, y buscó una tercera oportunidad en los comicios del 2025.

Fue también presidente de la Feria Nacional de la Juventud Huasteca Potosina y director de Promotora del Estado en la región.

Juan José había sido intervenido quirúrgicamente del páncreas, vaso en hígado derivado de una diabetes crónica hace alrededor de 12 años.

Descanse en paz Juan José Ortiz Azuara .