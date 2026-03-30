BIBLIOTECAS DE SOLEDAD SE LLENAN DE ENTUSIASMO CON INICIO DE CAMPING DE PRIMAVERA

– Niñas y niños participan en actividades creativas y académicas en un entorno seguro, como parte del compromiso municipal de mantener espacios cercanos a las familias.

Con una gran participación de niñas y niños, este lunes 30 de marzo, arrancó el camping “En primavera, la Biblioteca te espera” en las cuatro Bibliotecas municipales de Soledad de Graciano Sánchez, en un ambiente lleno de aprendizaje, creatividad y convivencia, como parte de las acciones impulsadas por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, para fortalecer el desarrollo integral de la niñez y mantener al Gobierno cercano a las familias.

Desde temprana hora, más de 200 menores se integraron a las actividades programadas en un horario de 9:00 a 13:00 horas, en espacios seguros y accesibles, donde participan en talleres creativos, juegos didácticos y dinámicas educativas diseñadas para reforzar conocimientos mientras disfrutan su periodo vacacional, atendiendo la instrucción de acercar servicios formativos a todos los sectores de la población.

El programa contempla la elaboración de títeres, sombreros, ejercicios de teatro y diversas actividades lúdicas que fomentan la imaginación y el hábito de la lectura, además de mantener disponibles las clases vespertinas de regularización académica, como un respaldo directo para madres y padres de familia que buscan acompañamiento educativo cercano para sus hijas e hijos.

La coordinadora de Bibliotecas Municipales, María Guadalupe Cortés Segura, resaltó la positiva respuesta en este arranque: “Nos llena de entusiasmo ver la gran participación de niñas y niños desde el primer día; estos espacios están pensados para que aprendan, se diviertan y, sobre todo, para que las familias sientan el respaldo de un Gobierno cercano que escucha y atiende sus necesidades”.

De esta manera, el Ayuntamiento soledense promueve el desarrollo infantil y abre espacios de aprendizaje en una temporada donde las y los niños, buscan continuar aprendiendo y recreándose, contribuyendo a su desenvolvimiento estudiantil.