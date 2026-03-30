ARRANCA EL ENÉRGICO AMBIENTE DE LA COPA SOLEDAD 2026 EN LA UNIDAD DEPORTIVA «21 DE MARZO»

– Entre entusiasmo, participación familiar y alto nivel competitivo, inició el torneo insignia de la FENAE 2026, con una bolsa superior a 500 mil pesos para fortalecer el deporte y la cercanía con la población.

Con gran entusiasmo y una destacada participación de equipos locales y foráneos, este lunes, dio inicio la “Copa Soledad 2026” en el campo 1 de la Unidad Deportiva “21 de Marzo”, consolidándose como uno de los torneos más esperados de Semana Santa, y dentro de la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE 2026); desde temprana hora, familias completas se dieron cita para disfrutar de un ambiente lleno de emoción, sana convivencia y pasión por el futbol, con el impulso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, por estar cerca de la población y generar espacios que fortalezcan la unión social.

Este importante evento deportivo reúne a equipos en categorías varonil, femenil e infantil, con jornadas que se desarrollarán en distintas fechas y bajo un sistema competitivo que garantiza espectáculo y alto nivel en cada encuentro; al cierre de este arranque, se destacó que el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez dispone de una bolsa de premiación superior al medio millón de pesos, lo que posiciona a la Copa Soledad 2026 como uno de los torneos más atractivos de la región.

Durante la ceremonia inaugural, el director de Deporte Municipal, Hugo Esquivel Montoya, reconoció el respaldo de la Administración municipal y dio la bienvenida a los equipos participantes, al señalar que “gracias al apoyo del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz hoy retomamos, por segundo año consecutivo, esta Copa Soledad, que trabajamos para llevarla a buen puerto de la mano con las diferentes selecciones; es un enorme torneo para todos, deseamos que gane el mejor y les damos la bienvenida a Soledad de Graciano Sánchez”, además de agradecer a los árbitros por su labor en el desarrollo del certamen.

La Copa Soledad 2026 se perfila como una fiesta deportiva que durante varios días llenará de vida las canchas municipales, promoviendo el deporte entre niñas, niños, jóvenes y adultos, además de fortalecer el tejido social mediante la convivencia familiar. Esta mañana, se llevaron a cabo los encuentros entre Instituto de la Juventud y Pagasa-Warriors-Mariscos Jorge, y entre Drywall y Kamaradas.

Con eventos como este, el Gobierno Municipal reafirma su cercanía con la ciudadanía, escuchando y atendiendo a todos los sectores, especialmente a quienes ven en el deporte una oportunidad de crecimiento y desarrollo integral.