LA FERIA DE LA ENCHILADA CELEBRA 14 AÑOS DE IDENTIDAD, TRADICIÓN Y ORGULLO SOLEDENSE

* A cinco días de su inicio, la FENAE consolida su esencia gastronómica e histórica, fortaleciendo así la cercanía con las familias y el orgullo de Soledad de Graciano Sánchez.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, informó que a cinco días del inicio de la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE), el municipio se encuentra completamente listo para recibir a miles de familias locales, nacionales y visitantes, con una agenda fortalecida que consolida a esta celebración como la mejor fiesta soledense, resultado del trabajo coordinado y cercano a la población, siguiendo la guía de su administración.

Destacó que la FENAE nace de la intención de dar a conocer hacia otras fronteras las enchiladas potosinas, por el entonces Alcalde, Ricardo Gallardo Cardona. Hoy, es el símbolo gastronómico que da identidad a San Luis Potosí, pero más a Soledad de Graciano Sánchez, lo que lo ha proyectado a nivel estatal, nacional e internacional

Recordó que este emblemático platillo surgió en 1919, cuando doña Cristina Jalomo, al mezclar accidentalmente la masa de nixtamal con chile seco, creó una masa rojiza que aprovechó para elaborar tortillas, las cuales rellenó con queso, cebolla y salsa, para después freírlas en manteca y venderlas en la Plaza principal, donde rápidamente se ganaron el gusto de la población.

El Alcalde subrayó que, con el paso del tiempo, estas preparaciones fueron nombradas como enchiladas potosinas por Victoria Medellín, y en 2016 recibieron el reconocimiento como patrimonio cultural intangible del estado, lo que dio impulso a la creación de la FENAE hace 14 años, hoy convertida en un espacio que fortalece la identidad, la convivencia y el orgullo de las familias soledenses. “Invitamos a todas y todos a ser parte de esta gran fiesta, a disfrutar de nuestras tradiciones y a compartir con quienes nos visitan la riqueza cultural que distingue a nuestro municipio; aquí encontrarán cercanía, alegría y hospitalidad”, expresó.

El Gobierno Municipal reafirma que, cercano a las familias, juventudes, personas adultas mayores y sectores vulnerables, mantiene operativos y servicios para garantizar una Feria segura, ordenada y accesible, en la que cada visitante pueda vivir la tradición, la cultura y el orgullo de Soledad de Graciano Sánchez, en un gobierno que escucha y atiende de manera permanente a su gente.