Gala CAPO llena de música y talento el Teatro Alarcón en el Festival San Luis en Primavera

Francois I Martínez, la Rondalla Universitaria Fundadores y el Mariachi Pura Sangre ofrecieron un espectáculo único.

Cientos de familias potosinas disfrutaron de música clásica, boleros y ranchera con entrada gratuita.

Como parte de la quinta edición del Festival San Luis en Primavera, impulsado por el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Enrique Galindo Ceballos, la Gala de Catalogo de Artistas Potosinos (CAPO), presentó con gran éxito a Francois I Martínez, la Rondalla Universitaria Fundadores y el Mariachi Pura Sangre, en un espectáculo que llenó por completo el Teatro Alarcón y que fue disfrutado de manera gratuita por cientos de familias potosinas.

El público vivió una experiencia irrepetible con una propuesta musical que incluyó música clásica, boleros y ranchera, interpretados por voces de tenor, soprano, rondalla y mariachi, que encendieron el ánimo de las y los asistentes en un ambiente de celebración cultural.

El tenor Francois I Martínez reconoció al Alcalde Enrique Galindo por abrir espacios para los artistas locales en escenarios únicos “Ha sido un honor compartir este extraordinario foro del quinto Festival San Luis en Primavera, con la Orquesta Filarmónica Ernesto Báez y con la soprano Norma Cárdenas. La respuesta del público ha sido extraordinaria y estamos agradecidos con la audiencia potosina, pero también con la iniciativa que ha impulsado la Dirección de Cultura del Ayuntamiento y, por supuesto, con el alcalde Enrique Galindo Ceballos por promover y abrir estos espacios no sólo para difundir el arte y el talento local, sino también para que el público de San Luis Potosí pueda conocer expresiones artísticas de todas las latitudes del mundo.”

Entre los asistentes, Angélica Turribiartes destacó la calidad de los artistas que se presentaron y la gran propuesta cultural que se ofreció en el Teatro Alarcón, mientras que Flor Posadas subrayó el esfuerzo del Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Enrique Galindo, al poner al alcance de las familias potosinas espectáculos de primer nivel de manera gratuita.

Con este tipo de presentaciones, el Festival San Luis en Primavera se consolida como un espacio que acerca la cultura y el talento a la ciudadanía, fortaleciendo la identidad y el orgullo de pertenecer a una ciudad que promueve el arte y la convivencia familiar. Es así como el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la cultura y con las familias potosinas, ofreciendo cada vez más Razones para amar San Luis.