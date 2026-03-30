La Calenda de la Guelaguetza llena de color y tradición las calles de San Luis Capital

El Centro Histórico de la capital potosina fueron escenario de una de las tradiciones más representativas de Oaxaca.

Dentro de las actividades del Festival Internacional San Luis en Primavera, la tarde de este domingo, las calles del Centro Histórico fueron escenario de la Calenda de la Guelaguetza, una de las expresiones culturales más representativas de Oaxaca.

A través de la música, la danza y el folclor, distintas delegaciones compartieron su identidad, demostrando con alegría y orgullo la riqueza de esta tradición.

La directora de Turismo Municipal, Claudia Lorena Peralta Antiga, señaló que en esta edición 2026 el estado invitado es Oaxaca y la ciudad invitada, Oaxaca de Juárez, con la participación de más de 300 personas que representan la cultura, gastronomía, música y tradiciones oaxaqueñas.

“Se realizó un recorrido muy tradicional de Oaxaca, conocido como las calendas, que consiste en salir a las calles a bailar y disfrutar de la música y la tradición. Este recorrido fue un previo a la presentación de la Guelaguetza en la Plaza de Los Fundadores”, expresó Claudia Peralta.

Las delegaciones participantes fueron: Santiago Pinotepa Nacional, El Espinal, H. Cd. de Huajuapan de León, San Juan Bautista Tuxtepec, Huautla de Jiménez, San Melchor Betaza, Putla Villa de Guerrero y Oaxaca de Juárez.

“Asimismo, las comparsas participantes provienen de distintas regiones de Oaxaca; en ellas participan bailarines y músicos que forman parte de la Guelaguetza, así como artesanas y artesanos que integran la exposición ubicada en el Palacio Municipal”, agregó.

El recorrido inició sobre la avenida Venustiano Carranza, a un costado de los Arcos Ipiña; continuó por las calles Independencia, Galeana, Vallejo, avenida Universidad y Villerías; pasando por el Teatro de la Paz, las calles Agustín de Iturbide y Zaragoza, la Plaza de Armas, para concluir en la Plaza de Los Fundadores.

A través de este tipo de actividades, el Festival Internacional San Luis en Primavera permite que las y los potosinos conozcan y disfruten tradiciones de otras regiones, acercando la riqueza cultural de México a la vida cotidiana.