Huapango y tradición conquistan Plaza de Armas en Festival San Luis en Primavera

Asistentes reconocen como un acierto la inclusión de expresiones culturales tradicionales.

El público destacó el valor del huapango como parte de la identidad potosina.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, acertó al integrar al programa del Festival San Luis en Primavera la participación del Dr. Elías Chessani y sus Huapangueros de Rioverde, quienes ofrecieron una destacada presentación en la Plaza de Armas, fortaleciendo la identidad cultural y las tradiciones potosinas.

Durante el evento, asistentes reconocieron la importancia de abrir espacios a expresiones artísticas que representan las raíces de la entidad. María Guadalupe Roa Guarneros destacó que la presencia del doctor Chessani es fundamental para preservar el folclor regional: “Siempre nos ha gustado conservar nuestras tradiciones como el folclor, la comida, la indumentaria y la música. Fue un gran acierto del alcalde haberlo invitado porque representa nuestra identidad regional. Así como hay gusto por otros géneros, también hay jóvenes y personas mayores que prefieren la música que nos identifica”.

Asimismo, subrayó la necesidad de seguir impulsando este tipo de manifestaciones culturales: “Siempre habrá personas interesadas, y debemos pugnar porque esto no se pierda”.

La agrupación liderada por el Dr. Elías Chessani cuenta con más de 40 años de trayectoria, consolidándose como un referente del folclor potosino a nivel nacional e internacional. Su propuesta artística integra huapango huasteco y arribeño, décimas con contenido social, música, baile tradicional y versos improvisados, contribuyendo a la difusión y defensa de la riqueza cultural del estado.

Por su parte, Cruz Peña, visitante proveniente de Chihuahua, compartió su experiencia durante la presentación: “Es una experiencia muy bonita y enriquecedora. Representa el folclor de San Luis Potosí; es un personaje que forma parte de la cultura potosina. Con sus composiciones retrata la geografía del estado”.

Con estas actividades, el Ayuntamiento de San Luis Potosí refrenda su compromiso de promover la cultura, preservar las tradiciones y ofrecer espacios de convivencia que fortalecen el sentido de identidad entre la población.