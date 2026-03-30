CON RESULTADOS EN SEGURIDAD, SAN LUIS POTOSÍ FORTALECE LA TRANQUILIDAD DE LAS FAMILIAS

• La Guardia Civil Estatal detuvo a dos personas, una de ellas considerada un objetivo prioritario, además de asegurar un arma de fuego y droga.

Derivado de la atención inmediata a reportes ciudadanos y del fortalecimiento de los operativos de seguridad, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a dos personas en distintos puntos del Estado, por su probable participación en hechos constitutivos de delito.

En una primera acción, derivado de un reporte al 9-1-1, elementos de la GCE desplegaron un operativo en la localidad La Estancia, en el municipio de Villa de Zaragoza, donde fue detenido Matías “N” de 48 años, a quien se le aseguró un arma de fuego tipo revólver, cinco cartuchos útiles, un casquillo percutido y un cuchillo.

De acuerdo con información preliminar, el detenido podría estar relacionado con la agresión a una mujer por proyectil de arma de fuego ocurrida el pasado 28 de marzo, no obstante, serán las autoridades correspondientes quienes determinen su situación legal.

En una segunda acción, en el municipio de Matehuala, elementos estatales detuvieron a Emilio “N” de 20 años, considerado objetivo prioritario, con presencia operativa en las regiones Huasteca y Altiplano. El detenido cuenta con antecedentes registrales y al momento de su detención, se le aseguraron diversas dosis de drogas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refrenda su compromiso de continuar con operativos firmes y coordinados, además de exhortar a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho constitutivo de delito a la línea de emergencias 9-1-1.