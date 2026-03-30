Plataformas inician diálogo con Gobierno para regular movilidad rumbo al Mundial 2026

Las principales plataformas de transporte por aplicación en México –DiDi, InDrive y Uber– agrupadas en la Alianza In México, iniciaron un proceso de diálogo para definir una solución de movilidad en aeropuertos que coloque “a los usuarios al centro”, ante la cercanía del Mundial 2026.

Hace unos días, taxistas concesionados bloquearon los accesos a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en protesta contra la actividad de aplicaciones de transporte como Uber o DiDi y tras el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum de encontrar una solución a través del diálogo.

En tanto, los trabajadores de transporte de aplicación realizaron una manifestación este lunes 30 de marzo de 2026 en la Ciudad de México para exigir mejoras en las tarifas, reducción de comisiones de las plataformas, derecho a prestar servicio en aeropuertos y una regulación más justa para el sector.

En un comunicado, Alianza In México señaló que el país enfrenta “una oportunidad única” debido al evento deportivo, ya que los aeropuertos serán el primer punto de contacto para millones de visitantes.

Por ello, consideró fundamental garantizar “experiencias de movilidad eficientes, seguras y diversas” que contribuyan a proyectar una imagen positiva de México.

La asociación sostuvo que el diálogo entre Gobierno, empresas y sociedad permitirá “construir soluciones que pongan en el centro a las personas y fortalezcan la movilidad en México”, reiterando su “respeto institucional” y su disposición a participar en un proceso colaborativo que proyecte al país como referente de “innovación, hospitalidad y eficiencia”.

La organización destacó que las plataformas digitales “se han convertido en una alternativa esencial” para quienes buscan traslados “cómodos, seguros y transparentes”, al complementar al transporte público y a los servicios tradicionales.

Asimismo, recordó que existen resoluciones judiciales que han determinado que sancionar a conductores de estas plataformas en zonas aeroportuarias resulta “arbitrario y discriminatorio”.

Alianza In afirmó que, aunque han buscado participar formalmente en la solución anunciada por el Gobierno, esta “no está orientada a proteger el derecho de las personas a una movilidad segura, asequible y eficiente”.

Criticó que la propuesta no atiende las necesidades de “personas con movilidad reducida o discapacidad ni personas adultas mayores”, quienes tendrían que recorrer trayectos más largos cuyo estado o condiciones no han sido precisadas por las autoridades.

El comunicado también respondió a declaraciones oficiales sobre los pagos de derechos que realizan los servicios tradicionales en aeropuertos.

Las plataformas consideraron que este tema debe discutirse “de manera integral” para establecer reglas equitativas que incrementen la competencia y generen “las mejores condiciones para los usuarios”.

En ese sentido, el gremio hizo un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las autoridades involucradas a instalar “cuanto antes” mesas de trabajo “en igualdad de condiciones que el resto de los actores del ecosistema de movilidad”.

Los hechos ocurren luego de que la semana pasada Uber y MX Taxi anunciaran una alianza inédita en México que permitirá, por primera vez, que los usuarios soliciten un taxi concesionado directamente desde la aplicación de Uber con lo que se pondría fin a las constantes disputas entre ambas partes durante años en el país.

México albergará 13 partidos del Mundial 2026, incluida la inauguración, repartidos entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y uno de los retos principales será la movilidad en estas entidades.

Con información de EFE