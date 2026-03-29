SOLEDAD VIVE HISTÓRICA EDICIÓN DE CARRERA ATLÉTICA DE LA ENCHILADA: SAÚL ORTEGA Y RISPER BIYAKI, LOS GANADORES

– Con la participación de casi 5 mil corredores, el Alcalde, Juan Manuel Navarro reconoció la consolidación de esta competencia deportiva, su premiación en efectivo y la convocatoria familiar que se logró.

– Los ganadores absolutos en las distancias de 3 y 10 kilómetros respectivamente, fueron Risper Biyaki Gesabwa y Saúl Acosta Muro, además de Esmeralda Romo Romo y Rolando Cabrera Velázquez.

Dejando un gran momento en la memoria deportiva e histórica del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz encabezó la realización de la onceava edición de la Carrera Atlética de la Enchilada, con una impresionante participación de casi 5 mil corredores, quienes en familia y con actitud de competencia, recorrieron los trayectos de 10 kilómetros y 3 kilómetros de convivencia, siendo los ganadores absolutos de esta edición, el zacatecano, Saúl Acosta Muro que impuso nueva marca del evento en los 10K y la keniana, Risper Biyaki Gesabwa, quienes cada uno obtuvieron una premiación de 20 mil pesos en efectivo.

El centro de Soledad se envolvió en un tumulto verde, integrado por deportistas amateur y de alto rendimiento, del municipio, de San Luis Potosí, de México y el mundo, para ser parte de la máxima fiesta deportiva local, que marca el comienzo de las actividades de la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) 2026, en un ambiente totalmente familiar. También, participaron niños, niñas, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad en el trayecto de 3 kilómetros de convivencia.

El edil dio un mensaje de bienvenida a las y los asistentes, destacando que esta edición es la mejor competencia en la historia de la FENAE al romper récord de inscripción, agradeciendo a las y los atletas por formar parte de esta carrera que se ha convertido en una de las justas deportivas más esperadas, reconocidas y premiadas. “Gracias por participar, gracias por venir, por convivir en familia, este año rompimos récord de inscripciones”, expresó, señalando el espíritu familiar y que más allá de la competencia, lo más valioso es convivir y fortalecer la cercanía con la ciudadanía.

Con gran emoción, los consagrados y campeones absolutos en los 10 kilómetros de la rama libre varonil fueron los deportistas de alto rendimiento: Saúl Acosta Muro en primer lugar y originario de Zacatecas con crono de 29 minutos y 40 segundos, abatiendo el anterior récord de la justa que era de 29:51 de Iván Maya; Víctor Emmanuel Zambrano González en la segunda posición con marca de 29:49 minutos , y en tercer lugar, Efraín Reséndiz con registro de 29:58.

Mientras que las ganadoras en la rama femenil de los 10 Kilómetros, fueron las kenianas Risper Biyaki Gesabwa con marca de 34 minutos y 42 segundos, Caroline Jebiwott Kiptoo con 34:44 minutos y Rose Jepkorir Kangogo con 34:56 minutos, primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

Con una gran participación, el Alcalde, Navarro Muñiz compartió su entusiasmo, junto a su familia, al correr el circuito de 3 kilómetros, donde hubo una atractiva participación en la Carrera Atlética de la Enchilada, que se consolida una vez más como la competencia de mayor prestigio, capacidad logística, orgullo de las y los soledenses.

Las y los ganadores de los 3 kilómetros en rama femenil y varonil, respectivamente, fueron Esmeralda Ramos Ramos en 12 minutos y 33 segundos, y Rolando Cabrera Velázquez en primer lugar, con marca de 10:39; así como Fátima Victoria Salazar García y Erik Guajardo Torres, en la segunda posición; y en tercer lugar, Daniela Ibarra Ortiz y Gael Pérez Rosas.

Para este año, la premiación en efectivo aumentó a más de 350 mil pesos para todas las categorías, sobresaliendo el reconocimiento especial para las y los primeros soledenses que cruzaron la meta, aumentando su bolsa en las ramas varonil y femenil, para los tres primeros lugares: 10 mil, 5 mil y 3 mil, respectivamente.

Además, el espíritu de esta gran carrera también se vivió en la categoría de sillas de ruedas, donde el esfuerzo y la pasión por el deporte brillaron, reconociendo a José Alberto Arellano por obtener el primer lugar; a Armando Orozco Cazares por la segunda posición y a Rubén Sánchez Méndez, por el tercer lugar.

Para que esta gran fiesta deportiva se viviera con total tranquilidad, la Dirección de Protección Civil Municipal implementó su operativo especial para garantizar el orden y el bienestar de todas y todos los participantes, con el despliegue de 52 elementos y paramédicos, así como dos ambulancias, en coordinación con la Guardia Civil Municipal, quiénes abanderaron y cuidaron a cada persona que participó, asegurando que esta fiesta deportiva transcurra sin incidentes.

Con once ediciones realizadas, la Carrera Atlética de la Enchilada se consolida como una tradición en el municipio y la mejor lid deportiva en San Luis Potosí, y refuerza el compromiso del Gobierno Municipal de fomentar el deporte y la convivencia familiar, acercando actividades saludables a la comunidad, con un gobierno cercano y comprometido con el bienestar de su gente.