GOBIERNO DE SOLEDAD GARANTIZA VIGILANCIA EN ESCUELAS DURANTE VACACIONES DE SEMANA SANTA

-Dentro de las instituciones se resguardó equipo didáctico de valor, a la par, existe coordinación con la Guardia Civil Municipal para realizar rondines perimetrales en los planteles educativos de comunidades y zona urbana.

Para garantizar que las y los alumnos regresen a espacios seguros, dignos e idóneos, se aplicará durante el periodo vacacional, del 30 de marzo al 10 de abril, el protocolo de seguridad en escuelas de Soledad de Graciano Sánchez, con resguardo de equipo didáctico de valor y rondines perimetrales realizados en colaboración con la Guardia Civil Municipal, informó Velia Guadalupe Castro, titular de la Dirección de Educación Municipal.

Atendiendo la instrucción del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, de reforzar acciones preventivas en los planteles educativos, mediante la cercanía y con un trabajo coordinado con la comunidad escolar, la funcionaria municipal explicó que los directivos de cada plantel acuerdan con las y los padres de familia resguardar los objetos y equipos eléctricos de valor, mientras que la Guardia Civil Municipal reforzará la vigilancia con rondines perimetrales en la mayor parte de las instituciones de la zona oriente y comunidades.

Detalló que con estas acciones, se busca mantener saldo blanco hasta el lunes 13 de abril, cuando sea el regreso de las actividades escolares de aproximadamente 56 mil 488 niños, niñas y adolescentes, que retomarán sus clases en horario normal, tras concluir la prórroga de media hora de tolerancia en la entrada, que fue implementada por periodo invernal, misma que ya finalizó en todas las escuelas de educación básica.

Velia Guadalupe Castro explicó que el resguardo de equipo didáctico es una acción establecida para las escuelas públicas desde la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), como parte de los esquemas de actuación y de comunicación con los cuerpos de seguridad pública, con quienes se mantiene la confianza y la cercanía para reportar cualquier eventualidad que requiera su presencia.

Para proteger los centros escolares y garantizar un próximo retorno seguro a niños, niñas y jóvenes, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso mediante el reforzamiento de vigilancia en estos espacios, trabajando con cercanía y atención a las necesidades de la gente, para su bienestar y tranquilidad en estas fechas de descanso.