Policía de la Capital activa operativo vial en el Centro Histórico por la Calenda de la Guelaguetza este domingo

El recorrido iniciará a las 16:00 horas y contempla cierres parciales en diversas calles; autoridades llaman a prever traslados.

Este domingo 29 de marzo, el Gobierno Municipal de San Luis Potosí, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, llevará a cabo la tradicional Calenda de la Guelaguetza como parte del Festival San Luis en Primavera, con un recorrido que llenará de música, color y tradición el Centro Histórico a partir de las 16:00 horas.

Para garantizar la seguridad de asistentes y participantes, la Policía Vial implementará un dispositivo con cierres parciales a lo largo de la ruta, los cuales se irán liberando conforme avance el contingente. Autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones, anticipar sus traslados y considerar posibles afectaciones en la circulación.

El recorrido comenzará en la calle Francisco I. Madero, seguirá por Díaz de León y se incorporará hacia Venustiano Carranza, para continuar por Independencia y Galeana. Posteriormente, avanzará en sentido contrario sobre Pedro Vallejo hasta avenida Universidad, donde se permitirá la integración de más personas a esta celebración cultural.

La calenda continuará por Villerías y Manuel José Othón hasta ingresar a Plaza de Armas, pasando frente al Palacio Municipal. Finalmente, el contingente se dirigirá nuevamente por Venustiano Carranza hasta Plaza de los Fundadores, donde concluirá en un ambiente festivo que destaca la riqueza cultural y artística de la Guelaguetza.