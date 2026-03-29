En Círculo de lectura, potosinas reflexionan sobre la memoria y la justicia.

A partir de la lectura del libro: “El invencible verano de Liliana” y de la mano de la Dra. Vanessa Cortés Colis, las participantes coincidieron en lo importante que resulta narrar y visibilizar historias.

En una jornada de diálogo y reflexión en torno al libro: “El invencible verano de Liliana”, escrito por Cristina Rivera Garza, un grupo de mujeres participaron de un círculo de lectura celebrado en el patio central del Centro Cultural Palacio Municipal y realizado en el marco del Día Internacional de las Mujeres.

Auspiciado por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, en coordinación con la Instancia de las Mujeres, la sesión reunió a participantes que mostraron interés en la literatura contemporánea y en las problemáticas sociales que atraviesan la obra.

Durante la jornada, las y los asistentes dialogaron en torno a los temas centrales del libro, como la memoria, la violencia de género y la búsqueda de justicia. La obra, -que reconstruye la vida de Liliana a partir de archivos personales, cartas y testimonios-, generó una profunda reflexión colectiva sobre la importancia de narrar y visibilizar historias que han sido silenciadas.

El círculo de lectura se distinguió por un ambiente de respeto y escucha activa, donde cada participante pudo compartir sus impresiones y experiencias personales vinculadas a la lectura, destacando la capacidad de la autora para entrelazar lo íntimo con lo político, así como su propuesta de escritura vivencial que desafía los géneros tradicionales.

Guiado por la doctorante en estudios literarios, Vanessa Cortés Colis, el círculo de lectura enmarcado en el programa Unidas Somos Poderosas, resaltó la importancia que tiene el que el gobierno municipal que encabeza Enrique Galindo Ceballos, organice este tipo de eventos en espacios culturales, ya que permite que se fomenten el pensamiento crítico y la empatía, especialmente en contextos donde es urgente reflexionar sobre la violencia y sus múltiples dimensiones.