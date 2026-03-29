Ayuntamiento de la Capital lleva la Ecología Táctica a la colonia Los Vergeles.

El Gobierno Municipal de SLP, puso en marcha el programa Ecología Táctica en la colonia Los Vergeles para intervenir y mejorar el espacio urbano.

Con trabajo de territorio y acciones concretas, el personal operativo de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos realizó labores de limpieza y recuperación de espacios, corrigiendo las malas prácticas y mejorando al instante las condiciones del entorno, previniendo que se ocasionen afectaciones ambientales.

Estas intervenciones resultan de la mayor importancia para eliminar focos de contaminación, mientras se fomenta una cultura de corresponsabilidad para mantener una ciudad más limpia, ordenada y consciente del cuidado del medio ambiente.

Esta iniciativa reafirma el compromiso del Gobierno de la Capital con la dignificación del espacio público a través de la atención permanente en las colonias. La actual administración continúa trabajando diariamente para transformar el entorno urbano, garantizando que cada jornada de Ecología Táctica genere un impacto real y sostenible en la calidad de vida de las y los habitantes de San Luis Capital.