LA GUARDIA CIVIL ESTATAL IMPULSA MÁS SEGURIDAD Y RESULTADOS EN LOS 59 MUNICIPIOS

• La corporación detuvo a cuatro personas por presuntos delitos contra la salud.

Para garantizar que las y los potosinos cuenten con mayores condiciones de seguridad y tranquilidad en las cuatro regiones, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a tres hombres y una mujer por su probable participación en delitos contra la salud, asegurándoles diversas dosis de estupefacientes.

En la colonia Forestal de la capital potosina, fue detenido Zuriel “N”, de 21 años, en posesión de dosis de droga y una motocicleta, mientras que, en la cabecera municipal de Ahualulco, se detuvo a José “N”, de 20 años.

Asimismo, en la colonia República, en Matehuala, la GCE aseguró a José “N”, de 39 años y en Ciudad Valles, detuvo a Karla “N”, de 24 años, a quien se le aseguraron diversas dosis de droga, una lista con información, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Con estos resultados, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reafirma su compromiso de retirar de las calles sustancias nocivas que atentan contra la salud de las familias, además de prevenir la comisión de hechos constitutivos de delito.