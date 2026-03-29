ANTE COMIENZO DE LA FENAE, AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD IMPULSA CAPACITACIÓN GRATUITA PARA EL SECTOR TURÍSTICO

– Se invita a la capacitación online, dirigida a personal de restaurantes, hoteles, empresas de servicios diversos, de transporte público y comercios en general.

Con el objetivo de fortalecer la calidad en la atención al visitante y elevar la competitividad del sector turístico en Soledad de Graciano Sánchez, la Dirección de Turismo Municipal anunció la realización del Curso de Capacitación Gratuita “Calidad en el Servicio”, dirigido a prestadores de servicios restauranteros, hoteleros y afines al desarrollo turístico, como una encomienda expresa del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

El titular de la dependencia, Felipe Cárdenas Quibrera destacó que esta iniciativa responde a la visión de este Gobierno Municipal, impulsando una política pública enfocada en la profesionalización del sector turístico, como eje estratégico para el desarrollo económico del municipio.

“Hoy más que nunca, Soledad está apostando por su gente. Nuestro alcalde ha sido claro: el crecimiento turístico debe ir acompañado de capacitación, preparación y de un servicio de excelencia. Por eso estamos generando estas oportunidades gratuitas para quienes son el primer contacto con nuestros visitantes”, dijo el funcionario.

El curso está dirigido a personal de viñedos, hoteles, restaurantes y comercios, así como a meseros, parrilleros, gerentes, botones, choferes de transporte, despachadores y todas aquellas personas involucradas en la atención directa a turistas. Esta capacitación toma relevancia, ante el comienzo de la máxima fiesta soledense, como es la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) 2026, que atrae, año con año, la llegada de personas oriundas de municipios de San Luis, de estados de la República, e incluso de otros países a la Cabecera municipal.

La capacitación se llevará a cabo el próximo lunes 30 de marzo de 2026, a las 13:00 horas, en modalidad virtual a través de la plataforma Zoom, con una duración de dos horas y contará con validez oficial, además de la entrega de constancia de participación.

Las inscripciones se realizan en la siguiente vinculou web: https://us02web.zoom.us/meeting/register/x70GOlzcQXulGcw88oy9lg

Cárdenas Quibrera subrayó que este tipo de acciones buscan generar una experiencia positiva en los visitantes, consolidando a Soledad como un destino competitivo, hospitalario y en constante crecimiento. “Queremos que cada persona que llegue a Soledad se lleve una gran experiencia, y eso comienza con el trato, con el servicio, con la calidez de nuestra gente por ello el programa Vive Soledad como eje rector del crecimiento turístico”, subrayó.