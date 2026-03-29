SOLEDAD OFRECE UNA SEMANA SANTA DE ACTIVIDADES CULTURALES PARA TODA LA FAMILIA

– Las actividades llenas de fe y sincretismo religioso iniciarán desde el Domingo de Ramos y culminará previo a la Feria Nacional de la Enchilada 2026.

– Destacan actividades como declamación de poemas y saetas, ciclo de cine gratuito y la escenificación viviente de la pasión de Cristo y como evento sobresaliente, la primera Procesión del Silencio multitudinaria.

Con el firme compromiso de acercar actividades culturales y fortalecer el orgullo de pertenencia en el municipio, a partir de este domingo, Soledad de Graciano Sánchez se prepara para vivir una Semana Santa, donde la fe, la tradición y la cultura unirán a las familias propias y foráneas, quienes podrán disfrutar de un amplio programa de actividades que invitan a reflexionar y a compartir en familia de manera sana y segura, previo al inicio de la Feria Nacional de la Enchilada 2026.

Para ello, la Dirección de Cultura y Turismo Municipal preparó una agenda de actividades religiosas y culturales para preservar las tradiciones, fomentar la unión familiar y promover una sana convivencia, contribuyendo además al fortalecimiento del tejido social. Las actividades inician este lunes 30 de marzo, marcando el comienzo de los encuentros que conectan con la fe cristiana.

Del 30 de marzo al 1 de abril se presenta un ciclo de cine matinée gratuito en el Teatro y Centro Cultural “Doroteo Arango”, escenario donde se proyectarán las películas que han marcado generaciones como Marcelino Pan y Vino, La Pasión de Cristo y Noé, creando espacios de convivencia familiar. El Jueves Santo, 2 de abril, la emoción se hará presente con la lectura de poemas, saetas y pregones del Fray Asinelo, a partir de las 20:00 en la Casa de Cultura.

Al día siguiente, Viernes Santo 3 de abril por la mañana, se vivirá una representación del Viacrucis, en la Parroquia Nuestra Señora de la Soledad hasta el Jardín Principal, con la participación de feligreses que darán vida a personajes como Jesús, apóstoles y soldados romanos, quienes escenificaran este momento de la fe cristiana.

Ese mismo día, pero por la noche se envolverá a las y los asistentes en una atmósfera de recogimiento y fe, con la realización de la primera Procesión del Silencio soledense, iniciando el evento a las 20:00 horas en la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad.

El recorrido silente avanzará por varias calles del municipio, donde se invita a los visitantes a ser parte de la devoción y simbolismo que las cofradías y fieles realizarán con su marcha silenciosa, recordando la pasión y muerte de Jesucristo. Para este evento se contará con sillas gratuitas y sonido para narrar el significado de cada momento, ofreciendo con esto una experiencia única.

Con este programa, el Gobierno Municipal no solo acerca la cultura y la tradición a las familias, sino que crea espacios seguros para que se vivan y se recuerdan en familia, reafirmando su compromiso de ser un gobierno cercano, unido a su comunidad, preocupado por fortalecer el orgullo e identidad soledense y procurar por el bienestar de todas y todos sus habitantes.