Rescata Gobierno de la Capital el jardín Juan Ruíz de Alarcón con reforestación masiva en Domingo de Pilas

Más de mil 800 bugambilias y más de 100 árboles transforman este espacio público en la colonia Virreyes, con la participación de vecinos y autoridades municipales.

En el marco del programa Domingo de Pilas de este 29 de marzo, el Gobierno de la Capital llevó a cabo una intervención integral en el jardín Juan Ruíz de Alarcón, en la colonia Virreyes, donde se realizó una reforestación masiva con más de mil 800 bugambilias y 110 árboles, además de la plantación adicional de ejemplares de gran tamaño. La jornada contó con la participación de vecinos, dependencias municipales y voluntarios, quienes trabajaron de manera conjunta para rescatar este espacio público.

El Director de Servicios Municipales, Christian Azuara Azuara, explicó que esta intervención responde a la necesidad de recuperar el arbolado perdido a causa de una enfermedad que afectó a la mayoría de las especies en el jardín. Aclaró que no se trató de una falta de mantenimiento, sino de una problemática fitosanitaria que obligó a replantear la estrategia de reforestación.

Detalló que, a diferencia de esquemas anteriores, en esta ocasión se optó por diversificar las especies plantadas para evitar que una sola plaga pueda afectar a todos los árboles en el futuro. Además, subrayó que la selección de las especies se realizó en consenso con los vecinos, quienes participaron activamente en la definición del nuevo entorno del parque, así como en las labores de plantación, riego y cuidado.

Por su parte, el Secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano Medina, destacó la participación del Escuadrón de Bienestar Infantil, integrado por niñas y niños que colaboraron en la pintura de los troncos y en la apropiación del espacio público. Señaló que este tipo de acciones fortalecen el sentido de comunidad y permiten dejar un legado en las colonias, al involucrar a las nuevas generaciones en el cuidado de su entorno.

En representación del alcalde Enrique Galindo Ceballos, la regidora Margarita Hernández Fiscal afirmó que estas jornadas reflejan el trabajo permanente del Ayuntamiento en la recuperación de espacios públicos y en la construcción de comunidad. Indicó que, a través de programas como Domingo de Pilas y Capital al 100, el Gobierno Municipal mantiene presencia constante en las colonias, atendiendo las necesidades de la población y promoviendo entornos más seguros y dignos para las familias potosinas.