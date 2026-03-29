Interapas instala dispositivos en drenaje para eliminar malos olores en el Centro Histórico

Como parte del programa preventivo de limpieza por Semana Santa, se colocan biocubos que ayudarán a reducir la emisión de olores desagradables

SLP.- Como parte de las acciones del programa integral de limpieza en el Centro Histórico previo al período vacacional, Interapas llevó a cabo la instalación de biocubos en la red de drenaje sanitario con el objetivo de disminuir los malos olores que se generan en esta zona.

Los biocubos son pequeños dispositivos con forma similar a una esponja que se colocan dentro del drenaje. Su función principal es permitir el paso normal del agua, al tiempo que actúan como un filtro que atrapa y ayuda a descomponer las sustancias responsables de los olores desagradables.

Esta sencilla tecnología, evita que los gases generados en las tuberías regresen hacia la superficie, lo que contribuye a mantener espacios más limpios y con mejores condiciones para quienes transitan y habitan en el Centro Histórico.

Estos dispositivos se instalaron sostenidos desde las tapas de los pozos de visita (alcantarilla) en los cruces de Arista y Tomasa Estévez, Venustiano Carranza a la altura de Plaza de Fundadores, Reforma, Los Bravo y calle Hidalgo, así como en Othón y Escobedo.

La instalación de estos cubos es una medida práctica para coadyuvar en las acciones de saneamiento, en temporada de alta afluencia como Semana Santa y sobre todo en puntos donde históricamente se registran salida de olores de las alcantarillas.

Interapas insiste en el exhorto a la población para también cuidar los drenajes, ya que existe la costumbre de tirar basura en las calles mismas que llegan a las tuberías, las obstruyen y dan origen a las fugas de agua residual.