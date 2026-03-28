PROTECCIÓN CIVIL DE SOLEDAD GARANTIZA SEGURIDAD EN CENTROS ACUÁTICOS POR SEMANA SANTA

– Personal operativo supervisa balnearios y escuelas de natación que abrieron sus instalaciones al público general.

– Se garantiza una atención cercana y oportuna a turistas y familias locales, para que regresen con bien a sus hogares esta temporada vacacional.

Durante la temporada vacacional de Semana Santa, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Sistema Municipal de Protección Civil, implementa operativos preventivos en balnearios, escuelas de natación y espacios con cuerpos acuáticos, con el fin de reforzar acciones para proteger la vida e integridad de las y los soledenses y visitantes, con una atención cercana e inmediata ante cualquier eventualidad o situación de riesgo, instruido por el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

Martín Bravo Galicia, titular de esta Dirección Municipal, explicó que actualmente se realizó una inspección en el balneario “Los Pajaritos” ubicado en la Cabecera municipal, el cual está identificado como un establecimiento de alta concentración. Se revisó que cuente los servicios indispensables como ambulancia, personal paramédico y salvavidas, además se les notificó que se mantendrá un monitoreo constante con recorridos de supervisión por parte de personal de Protección Civil.

Asimismo, agregó que se mantiene la vigilancia en aproximadamente otras 10 escuelas de natación, de las que un 30 por ciento abre al público general en Semana Santa, también estos espacios serán inspeccionados, para garantizar el cumplimiento de las normativas y protocolos internos.

Los trabajos que realiza el personal de Protección Civil, es la notificación preventiva, en el que se emiten recomendaciones a los establecimientos con albercas, y otro de verificación de medidas de seguridad, que se realizan durante la apertura de estos espacios en la temporada vacacional.

Para mantener fortalecida la atención, el director Bravo Galicia señaló que se suspendió permisos y vacaciones para todo el personal, por lo que durante este periodo, toda la corporación se encuentra al servicio de la ciudadanía, para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad o situación de riesgo.

Estas acciones refrendan el compromiso del Gobierno Municipal de mantenerme cercano, atento al bienestar de las familias con vigilancia permanente, especialmente en esta temporada vacacional, para que visitantes y familias de soledad disfruten con tranquilidad y regresen con bien a sus hogares.