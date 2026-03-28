AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD RESUELVE DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN COLONIAS

– A través de la Dirección de Infraestructura Municipal, se reparan fugas de agua potable y de drenaje, además de labores de desazolve en distintas colonias.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez actúa ante las deficiencias en materia hidráulica que afectan el bienestar de las familias, con esfuerzos propios y con el compromiso de garantizar los servicios básicos esenciales; por lo que la Dirección de Infraestructura Municipal repara dos fugas, una de drenaje sanitario y otra de agua potable, tras la indicación del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, de ser un Gobierno cercano, íntegro y resolutivo en las necesidades ciudadanas.

Las acciones de reparación se llevan a cabo en la localidad San José del Barro, en la avenida Miguel Hidalgo, donde se registró un hundimiento que afectaba el paso seguro de vehículos. Tras la intervención, se determinó una fuga en la red de agua potable, por lo que se trabaja en la reparación de la misma, con la sustitución del tubo de la línea de agua. Actualmente, se trabaja en la reposición del pavimento con concreto, para volver a dejar funcional esta importante vialidad.

Por otro lado, en la colonia El Morro, se atendió el reporte por fuga en la línea de drenaje, situación que daño un área de la calle Escobillal, y que afectaba la movilidad de habitantes en la zona, generando malos olores e insalubridad. Actualmente, se ejecutan trabajos de reposición del tubo de desfogue, para posteriormente aplicar el pavimento y restablecer la vía.

Las acciones hidráulicas continúan con el desazolve de alcantarillas en calles aledañas a la Plaza principal, con el objetivo de generar un flujo de agua residual adecuado, como medida previsora al comienzo de la Feria Nacional de la Enchilada. Estas labores han sido permanentes por indicaciones del Alcalde, Navarro Muñiz, aplicando recursos municipales y fortaleciendo el compromiso de otorgar servicios de calidad a la ciudadanía.

Todas estas labores van encaminadas a mejorar la vida de las y los soledenses, mantener la cercanía social y fortalecer la administración en constante trabajo, construyendo un municipio fuerte y con un desarrollo dinámico.