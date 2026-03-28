CONSULTORIOS MÉDICOS GRATUITOS DE SOLEDAD, PREPARADOS PARA ATENCIÓN DE TEMPORADA DE CALOR 

– Se prevé ante el cambio de temperaturas, una variación en los padecimientos y en la atención médica.

– Se garantiza un servicio cercano y con medicamentos gratuitos.

Por instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de mantener la cercanía en las atenciones básicas en los seis Consultorios Médicos Gratuitos de Soledad de Graciano Sánchez, se fortalece su atención previendo el cambio en las atenciones de consulta con padecimientos propios de la próxima temporada de calor, en la cual se garantiza la atención oportuna e integral con medicamentos gratuitos, que reflejan los esfuerzos que se impulsan por cuidar la salud de todas las familias.

Como parte de la atención integral brindada de manera cercana a pacientes, niñas y niños desde los seis meses de edad hasta personas adultas mayores de 85 años, estos consultorios ofrecen una atención de primer contacto básico, y como parte de la visión de esta administración, se cuenta con el medicamento para su tratamiento, haciendo llegar las medicinas donadas a quienes más lo necesitan.

De manera complementaria para fortalecer estas acciones de prevención, también en los Consultorios Médicos se desarrollan talleres informativos dirigidos a grupos de 10 y 20 personas, donde se abordan temas como enfermedades renales, padecimientos crónico degenerativos y control de peso, reforzando la información con la entrega de trípticos informativos.

Gracias a este trabajo, se destaca que durante el primer trimestre del año, los diagnósticos más recurrentes fueron relacionados con enfermedades respiratorias, propias de la temporada invernal, sin embargo, ante el cambio de clima los consultorios continúan brindando atención cercana y gratuita en Enrique Estrada, La Virgen, Cactus, Unidad Ponciano Arriaga, San Felipe y Ciudad Real. Ademas próximamente, se reabrirá el consultorio de San Antonio, el cual se encuentra en trabajos de rehabilitación.

Cabe destacar que, como resultado de las acciones preventivas implementadas a finales de febrero y durante marzo cuando se llevó a cabo una campaña de vacunación de triple viral y contra el sarampión, así como completar esquemas de vacunación en niñas y niños; hasta el momento no se registra ningún caso positivo de esta enfermedad en Soledad de Graciano Sánchez.

Con acciones que priorizan la salud y el bienestar de niñas, niños y ciudadanos de Soledad, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantenerse cercano a la gente, atender sus necesidades más urgentes y seguir construyendo una atención médica accesible y de calidad para todas las familias soledenses.