«CARRERA DE LA ENCHILADA 2026, LA MEJOR EN LA HISTORIA DE LA FENAE»: NAVARRO MUÑIZ

– Con un récord de inscripción de más de 4 mil participantes y el incremento a la premiación de las mejores marcas de soledenses, este domingo se llevará a cabo la 11va edición.

Con un registro récord de más de cuatro mil participantes en la onceava edición de la Carrera Atlética de la Enchilada, el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz reconoció que está edición supera a las realizadas con anterioridad, debido a su consolidación y preferencia deportiva en el centro del país y en todo el Estado de San Luis Potosí, además de que es la lid más accesible actualmente y que brinda la mayor premiación en efectivo.

Al recibir su kit de preparación para ser uno de los casi cinco mil corredores que se esperan este domingo 29 de marzo, en punto de las 8 de la mañana, el edil destacó que la edición 2026 de la Carrera cuenta con un posicionamiento único, con una proyección internacional y nacional, que se asume como la mejor competencia atlética de México. Dijo que la ruta de 10 kilómetros en Soledad de Graciano Sánchez, es considerada por deportistas de alto rendimiento como una de las adecuadas y óptimas para competir, lo que la coloca aún más en la elección de alta resistencia.

Puntualizó que este año, la premiación en efectivo aumentó a 350 mil pesos para todas las categorías, sobresaliendo que está edición, las y los primeros soledense que crucen la meta serán incentivados con una premiación que también se incrementó a 18 mil pesos para cada una de las ramas varonil y femenil: 10 mil pesos al primer lugar, 10 mil al segundo y 3 mil al tercero. «Es un orgullo que Soledad tenga, hoy, la mejor Carrera Atlética de la región, eso nos llena de motivación y nos impulsa a seguir mejorando y no bajar el nivel de esta justa», dijo el edil.

Este domingo, frente a la Presidencia Municipal, se llevará a cabo la Carrera de la Enchilada, con la que la Feria Nacional de la Enchilada, con una trayectoria de 10 kilómetros en calles como avenida Hidalgo, avenida Camino a Soledad, carretera a Matehuala, avenida San Pedro y avenida Benito Juárez.