Gobierno de la Capital impulsa Operación Descacharrización para limpiar colonias y prevenir riesgos sanitarios

Con la estrategia “Menos cacharro, más vida en tu colonia”, se promueve la participación ciudadana para recuperar espacios públicos y mejorar el entorno urbano

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, puso en marcha la Operación Descacharrización en Bosques de Jacarandas, una estrategia integral orientada a fortalecer la limpieza urbana, prevenir riesgos sanitarios y recuperar espacios públicos en distintas colonias de la capital. Esta iniciativa busca atender de manera directa la acumulación de objetos en desuso que afectan la calidad de vida de la población.

Bajo el lema “Menos cacharro, más vida en tu colonia”, la campaña promueve la conciencia ciudadana sobre la importancia de eliminar residuos voluminosos que suelen acumularse en patios, azoteas y vía pública, los cuales pueden convertirse en focos de infección, contaminación y criaderos de fauna nociva. A través de un enfoque cercano, se invita a las y los habitantes a participar activamente en el cuidado de su entorno.

Entre las acciones principales destacan la recolección programada de cacharros, intervenciones en colonias prioritarias, labores de sensibilización sobre el manejo adecuado de residuos y la recuperación de espacios públicos afectados por la acumulación de desechos. Estas acciones permiten no solo mejorar la imagen urbana, sino también generar entornos más seguros y saludables.

Con la Operación Descacharrización, el Ayuntamiento de San Luis Potosí reafirma su compromiso con una ciudad más limpia, ordenada y sustentable, impulsando una cultura ambiental que fomente la corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía para el bienestar de todas y todos.