Niñas y niños disfrutan del programa “Viernes de Recreo y Aprendizaje” del Gobierno de la Capital

⁠ ⁠346 niñas y niños participaron en actividades lúdicas, deportivas y recreativas en los Centros de Desarrollo Comunitario.

El programa respalda a madres y padres de familia durante el Consejo Técnico Escolar.

El Secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano Medina, informó que 346 niñas y niños participaron en el programa “Viernes de Recreo y Aprendizaje”, diseñado por el Gobierno Municipal que encabeza el Alcalde Enrique Galindo Ceballos. Esta iniciativa busca respaldar a madres y padres de familia que trabajan durante el Viernes de Consejo Técnico Escolar, ofreciendo espacios seguros y actividades que fomentan el amor por la ciudad.

Con dinámicas lúdicas, deportivas y recreativas, las niñas y los niños asistentes disfrutaron de un día de aprendizaje y convivencia. En esta edición se contó con la participación del INEGI, la Instancia Municipal de la Mujer, la Biblioteca Móvil, Protección Civil, Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Comisión Municipal de Derechos Humanos, quienes enriquecieron las actividades y acercaron a la niñez a temas de ciudadanía, seguridad y cuidado del entorno.

Además, este programa refuerza la visión del Gobierno Municipal de impulsar espacios de integración comunitaria donde la niñez pueda convivir, aprender y desarrollar valores de respeto, solidaridad y responsabilidad. La participación de diversas instituciones demuestra el compromiso de trabajar de manera conjunta para ofrecer experiencias que fortalezcan el tejido social y promuevan una ciudad más incluyente y con oportunidades para todos.