JUAN MANUEL NAVARRO SE REÚNE Y REFRENDA COMPROMISOS CON LA DIVERSIDAD JUVENIL DE SOLEDAD

– Encabezó una reunión con las y los nuevos integrantes de las carteras del Consejo Municipal de la Juventud, con quienes estableció un apoyo total a su crecimiento y desarrollo.

Con un compromiso de respaldo institucional y apoyo total al desarrollo integral de la juventud, el Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz sostuvo una reunión con 20 jóvenes destacados en diversos ámbitos, quienes asumieron su nombramiento honorífico en el Consejo Municipal de la Juventud, con quienes estableció acuerdos para impulsar proyectos comunitarios y atender peticiones de cada una y uno de ellos, fortaleciendo las políticas públicas de impulso y fortalecimiento de este sector.

Durante la reunión, el edil reconoció la diversidad de áreas en las que las y los jóvenes presentes se desenvuelven, destacando que Soledad tiene fuerza y preparación juvenil: “me da mucho gusto estar frente a jóvenes entregados a sus comunidades, que se desarrollan en distintas disciplinas y que hoy vienen con entusiasmo a sumar con el Gobierno Municipal, a aportar de sus conocimientos y su valor, para crear y garantizar oportunidades para su crecimiento”.

Señaló que, hoy, el Instituto Municipal de la Juventud (INMUJUVE) tiene rumbo con Juan Ferrer Torres, quien asumió el encargo hace poco más de dos meses, y que en ese lapso los resultados son importantes y visibles en la inclusión de las y los jóvenes, mediante programas de deporte, prevención, cultura y desarrollo personal. “Juan tiene una enorme tarea, que es la de incluir todas las voces de nuestros jóvenes, de escucharlos y caminar juntos para hacer de Soledad un municipio donde ustedes tomen decisiones para el bien del municipio”.

Las y los 20 jóvenes que se integran al Consejo Municipal reconocieron la disposición del Alcalde para promover los ámbitos de salud mental, cultura, tecnología, movilidad universal, arte, deporte inclusivo, educación, integración social, participación ciudadana, entre otros. Cada uno de ellos y ellas, llevó consigo una propuesta de cambio social, misma que será atendida dentro de las acciones del Consejo.

Por su parte, Juan Ferrer Torres, titular del INMUJUVE, hizo el compromiso de mes tras mes, llevar a cabo la sesión del Consejo, escuchar con cercanía el sentir juvenil y gestionar lo necesario para resolver las necesidades en escuelas, comunidades y colonias, y desarrollar programas integrales dirigidos a las y los jóvenes de Soledad: “venimos a trabajar fuerte con todos ustedes, que sientan el respaldo de nuestro Alcalde en todas sus demandas, y hacer de Soledad el municipio que sobresalga por el quehacer de su juventud.