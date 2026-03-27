A DÍAS DE CULMINAR PROGRAMA DE DESCUENTOS, AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ALCANZA 95% DE RECAUDACIÓN PROYECTADA

– Quedan cinco días para aprovechar el 5% de descuento del programa “Contribuyente Cumplido”, vigente en marzo.

– Las labores no se detienen el fin de semana, se brindará servicio cercano mediante “Catastro Móvil” y en días hábiles en las oficinas municipales en horarios habituales.

Con acciones que acercan los servicios básicos a donde la ciudadanía los necesita, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Catastro, informa que a cinco días de concluir el programa de descuentos “Contribuyente Cumplido”, se ha alcanzado un 95 por ciento de la meta establecida, la cual es de 80 millones de pesos de recaudación por impuesto predial, lo cual refleja la confianza y la buena participación ciudadana con el Gobierno Municipal.

Quedando días para el cierre del programa de descuentos y bajo una visión de cercanía que prioriza la atención directa a la población, impulsada por del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, se invita a las y los soledenses a aprovechar los últimos días con el 5 por ciento de descuento, este lunes 30 y martes 31 de marzo, en las oficinas recaudadoras municipales, que abrirán en sus horarios habituales.

También, y como parte de un Gobierno cercano que escucha y atiende las necesidades de su gente, se intensificarán las labores de atención, acercando este servicio con el módulo “Catastro Móvil”, que estará habilitado los días sábado 28, lunes 30 y martes 31 de marzo, en el Parque Urbano de la colonia San Francisco de Asís.

Este esquema de descuentos, reconoce la responsabilidad de las y los soledenses cumplidos, quienes recibieron un descuento en enero del 15 por ciento, en febrero del 10 por ciento, y en marzo del 5 por ciento, favoreciendo la protección de la economía familiar e incentivando el cumplimiento de las obligaciones fiscales, lo cual redunda en la garantía de los servicios públicos básicos en todo el territorio de Soledad de Graciano Sánchez.