POR PRIMERA VEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ REALIZARÁ UNA PROCESIÓN DEL SILENCIO MULTITUDINARIA

– Este 2026, esta ferviente tradición de Semana Santa recorrerá las calles del primer cuadro del municipio, con imágenes religiosas y cofradías que recuerdan la pasión de Cristo, evocando a la unidad familiar.

Dando impulso a las actividades en el ámbito turístico y religioso que se viven durante Semana Santa, y siguiendo la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de fortalecer la unidad familiar y proyectar la identidad del municipio, la Dirección de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, llevará a cabo, por primera vez de manera multitudinaria, la Procesión del Silencio, una de las mayores representaciones de la Pasión de Cristo, que año con año convoca a miles de personas y cuyo emblema de la Virgen de Dolores, es originaria del municipio.

Felipe Cárdenas Quibrera, titular de Turismo y Cultura, explicó que de la mano con la Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, el Viernes Santo 03 de abril a las 20:00 horas, está programada este ferviente recorrido por las principales calles del primer cuadro de la ciudad soledense, integrada por cofradías que relatarán la muerte de Jesucristo, en un ambiente de espiritualidad, reflexión y religiosidad personal.

Destacó que para ofrecer a las familias locales y visitantes una experiencia única, que la disfruten de principio a fin, y para garantizar calidad logística, se dispondrán de sillas que no tendrán costo alguno, mismas que podrán usar las y los presentes, para admirar el paso silente con imágenes impresionantes, a través del recorrido por las calles de Rayón, Corregidora Independencia, Porfirio Díaz, Allende, Juárez hasta retornar al punto culminante la Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad.

Expresó que el objetivo es recrear de manera relativa, la Procesión del Silencio que se lleva a cabo en la capital, y que debido a al cobre cupo de personas en la ciudad, se busca ofrecer una representación en el municipio soledense, acercando la tradición de Semana Santa al centro, como una opción más para vivir este periodo de fe y devoción.

Cárdenas Quibrera destacó que este cortejo silente será narrado para comprender el significado de cada cofradía, además tendrá una transmisión en vivo para ser vista en otras latitudes, que permitirá que esta tradición trascienda y fortalezca el valor cultural e histórico que tiene Soledad para ofrecer a los turistas y visitantes.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de ser cercano a la gente, al acercar actividades culturales, religiosas y recreativas de calidad, que fomentan la convivencia familiar, el orgullo por las tradiciones sin necesidad de salir de su municipio, esto en beneficio de las y los soledenses.