Arte urbano transforma letras monumentales de San Luis Capital en el marco del Festival Internacional San Luis en Primavera

Intervención artística celebra la identidad potosina y tradiciones como la Procesión del Silencio

Como parte de las actividades del Festival Internacional San Luis en Primavera, artistas urbanos intervinieron las letras monumentales de San Luis Capital, llenándolas de color y significado para rendir homenaje a dos de las tradiciones más representativas de la ciudad: el propio festival y la emblemática Procesión del Silencio.

Con creatividad y talento local, esta intervención convierte las letras en una obra colectiva que refleja la identidad, la historia y el espíritu de estas fechas, fortaleciendo el sentido de pertenencia entre potosinas, potosinos y visitantes.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí impulsa este tipo de expresiones artísticas que acercan la cultura a los espacios públicos, consolidando a San Luis Capital como un destino donde el arte y las tradiciones se encuentran para ofrecer experiencias únicas.