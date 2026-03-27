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AYUNTAMIENTO

Capital al 100 llega a Salvador Nava con jornada nocturna de limpieza integral

By Redacción
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sábado, marzo 28, 2026

  • El ayuntamiento de San Luis Potosí realizó trabajos nocturnos para no afectar la movilidad de la transitada vialidad

El ayuntamiento de San Luis Potosí puso en marcha la edición 518 del programa Capital al 100 sobre la avenida Salvador Nava Martínez, una de las vialidades con mayor aforo en la capital potosina. Las labores se realizaron en horario nocturno con el objetivo de no afectar la movilidad de miles de automovilistas que transitan diariamente por la zona.

De las 23:00 a las 2:00 horas, personal de barrido manual, junto con la barredora mecánica, llevó a cabo la limpieza integral del área retirando desechos acumulados. Además, se realizó un diagnóstico del alumbrado público para garantizar condiciones óptimas.

En estas acciones participaron de manera transversal diversas dependencias municipales, entre ellas las direcciones de Servicios Municipales, Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el fin de asegurar resultados integrales en beneficio de la ciudadanía.

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