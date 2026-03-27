Impulsa Gobierno de la Capital el empoderamiento femenino con la jornada “Unidas Somos Poderosas”

“Lo que vivimos este mes, fue un movimiento que permitió a muchas mujeres reconocerse, fortalecerse y saber que no están solas”: Estela Arriaga Márquez, Presidenta DIF Capitalino

Durante el mes del 8M, San Luis Capital fue sede de talleres, conferencias, actividades deportivas y expresiones artísticas que fortalecieron el desarrollo integral de las mujeres

S.L.P.– En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de la Capital, a través del Sistema Municipal DIF, llevó a cabo durante todo el mes la jornada “Unidas Somos Poderosas”, una iniciativa que consolidó a la ciudad como un espacio de encuentro, reflexión y acción en favor de las mujeres.

A lo largo de estas semanas, se desarrollaron diversas actividades orientadas a fortalecer la autonomía, el bienestar y el desarrollo integral de las mujeres potosinas. Talleres formativos, espacios de diálogo, conversatorios, y conferencias magistrales brindaron herramientas prácticas para impulsar la autoestima, el autocuidado, la educación financiera, el emprendimiento y la preparación para la vida laboral.

En este contexto, la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, destacó: “Lo que vivimos este mes no fue solo una serie de actividades, fue un movimiento que permitió a muchas mujeres reconocerse, fortalecerse y saber que no están solas; porque cuando nos unimos, generamos cambios reales en nuestra vida y en nuestra comunidad.”

Asimismo, se promovió la salud física y emocional como un derecho, mediante actividades como clases de yoga, baile y tai chi, además de generar conciencia sobre temas fundamentales como la prevención de la violencia, la igualdad y el respeto.

La jornada también integró el arte como una poderosa forma de expresión y visibilización, con exposiciones como “Aroma de mujer” en Palacio Municipal y “Herencias: la trama invisible” en el Parque de Morales, donde mujeres artistas compartieron su visión y sensibilidad a través de la pintura y la fotografía.

Como parte de este esfuerzo, se llevaron a cabo conferencias magistrales con destacadas personalidades como la Dra. Silvia Olmedo, la Lic. Gabriela Ruiz, la Mtra. Gabriela Warkentin y la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, quienes abordaron temas clave relacionados con el empoderamiento, la comunicación, la igualdad y el desarrollo personal.

Cada una de estas acciones tuvo un objetivo común: generar espacios donde las mujeres se reconozcan, se fortalezcan y sepan que no están solas.

Este trabajo fue posible gracias al impulso del Alcalde, el Maestro Enrique Galindo Ceballos, y al liderazgo de la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, así como a la suma de esfuerzos de todas las áreas del Ayuntamiento, ponentes, especialistas y equipo operativo.

Como cierre de esta jornada, se llevó a cabo la última conferencia titulada “¿Cómo prepararte para una entrevista laboral?”, impartida por Mónica Ramírez, quien dio herramientas clave para que más mujeres enfrenten con seguridad y preparación nuevas oportunidades laborales.

Con estas acciones, el Gobierno de la Capital reafirma su compromiso de continuar generando políticas públicas y espacios que impulsen el desarrollo, la igualdad y el bienestar de todas las mujeres, convencido de que cuando están unidas, son más fuertes.