VECINOS DEL CENTRO DE SOLEDAD AGRADECEN TRANSFORMACIÓN URBANA QUE BRINDA SEGURIDAD Y CALIDAD DE VIDA

– Con el reencarpetamiento e iluminación de la calle Melchor Ocampo y otras obras, se vive mejor en la Cabecera municipal y se vuelve más atractivo el municipio, coincidieron.

Comerciantes, vecinas y vecinos de la calle Melchor Ocampo reconocieron el trabajo del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, por la rehabilitación integral de esta vialidad, así como de otras obras urbanas que han cambiado por completo su entorno, mejorando la movilidad y el fácil acceso hacia zonas clave como es el Circuito Potosí y la Cabecera municipal de Soledad de Graciano Sánchez, además de perfeccionar la seguridad pública.

El comerciante Manuel Gaytán destacó el impacto positivo que la pavimentación de la calle trae a su negocio y para sus clientes, especialmente niños y niñas que transitan ahora en una zona mejor señalizada, más iluminada y segura: “Estamos muy agradecidos por la esta obra, para tener el acceso más rápido aquí a la Plaza Municipal, con el alumbrado público que tanta falta nos hacía falta aquí para los niños que van a la tienda ya con más seguridad”.

Por su parte, el también comerciante Juan Carlos Ortiz subrayó la importancia de la intervención ya que la vialidad estaba en muy mal estado y ahora hay más control y seguridad: “Estuvo bien la mejora de la calle, unos tramos ya estaban muy feos. Y aparte estuvo bien que pusieran las huellas porque hay personas que pasan a mucha velocidad y no respetan, ahora está muy transitada, todo estuvo bien muy agradecido”.

La señora Elvia Gallardo expresó su respaldo a las acciones del Gobierno Municipal que son benéficas y realmente se notan en los caminos que son su transitar diario: “Estamos muy contentos porque es nuestro camino diario entonces pues ahora sí que es un logro más, somos vecinos de aquí de la colonia San Gabriel, entonces pues ya nos iríamos un poquito más rápido hasta en la bicicleta y con la pavimentación pues esta de lujo”.

En el mismo sentido, los vecinos Norma Salazar y Erlindo Tello reconocieron al Presidente Municipal porque está atendiendo las necesidades de Soledad y trabajando como se debe: “Felicito a nuestro presidente, estamos muy contento con este señor, porque está haciendo las cosas, pues que debe de hacer y que se está ocupando del municipio Soledad, da gusto tener ese tipo de gobernantes. El señor Navarro, como presidente municipal es una persona que sí se está fijando en las necesidades de Soledad y eso es muy bueno porque no habíamos tenido una persona como él”.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de seguir trabajando con cercanía, escuchando las necesidades de la agente e impulsando obras que mejoren la calidad de vida de las familias, con cercanía, resultados y atención directa a las necesidades de las y los soledenses.