SOLEDAD CELEBRARÁ DÍA MUNDIAL DEL TEATRO CON OBRA “¿POR DÓNDE?”

– La puesta en escena será en el Teatro y Centro Cultural “Doroteo Arango”, el sábado 28 de marzo, a las 19:00 horas, con una cuota de recuperación de 150 entrada general y 100 Niños y Adultos Mayores de INAPAM

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Cultura, se sumará este sábado 28 de marzo a la conmemoración del Día Mundial del Teatro con la presentación de la obra “¿Por Dónde?” que interpreta la compañía zacatecana ‘Sin Pies, ni Cabeza’, cuya puesta en escena se subirá al escenario del emblemático Teatro y Centro Cultural “Doroteo Arango”, en punto de las 7 de la noche, fortaleciendo una agenda accesible y atractiva para las familias locales y visitantes.

El director de Cultura y Turismo Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera, informó que esta actividad se realiza por indicación del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, de acercar y reconocer la importancia del teatro en la vida cultural de las y los soledenses, no solo como herramienta de entretenimiento, sino como un medio para reflexionar sobre la realidad social, preservar la identidad cultural, fomentar la empatía, impulsar la creatividad y fortalecer la convivencia entre las nuevas generaciones y la sociedad en general.

Por ello, el municipio de Soledad se sumará a esta conmemoración, que se celebra cada 27 de marzo desde 1961, para recordar la importancia de esta expresión artística que en esta ocasión será dirigida a jóvenes y las infancias, para compartir un mensaje sobre la defensa de las ideas y la formación de criterio propio, a través del personaje principal, “El Señor Cabeza”, quien busca apoderarse del pensamiento libre, el amor y la libertad al intentar devorar los cerebros del planeta.

Subrayó que esta actividad se realiza de la mano y en sinergia con el Teatro y Centro Cultural “Doroteo Arango” y la Escuela Estatal de Teatro, por lo que se espera una gran afluencia de asistentes; además, forma parte de la programación general que se desarrolla en el estado, la cual incluye conferencias y ponencias.

La puesta en escena se llevará a cabo este sábado 28 de marzo, en el emblemático Teatro y Centro Cultural “Doroteo Arango”, en punto de las 19:00 horas, y tendrá un costo de 150 entrada general y 100 Niños y Adultos Mayores de INAPAM, ofreciendo a las y los asistentes una experiencia artística que promueve la reflexión, la sensibilidad social y el fortalecimiento de la identidad cultural

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de acercar el arte y la cultura a las familias soledenses, impulsando espacios de convivencia sana y fomentando el desarrollo creativo de niñas, niños, jóvenes y personas adultas.