MUNICIPIO DE SOLEDAD AVANZA FIRME CON NUEVA INFRAESTRUCTURA URBANA

– Se llevó a cabo la décimo tercera sesión del Consejo de Desarrollo Social Municipal, en donde se presentaron avances y aprobaron nuevos proyectos de obra urbana.

Con un avance sin precedentes en la construcción de obra urbana, el municipio de Soledad de Graciano Sánchez deslumbra y se coloca con los mejores estándares de calidad de vida para sus habitantes y visitantes, destacó el Secretario General del Ayuntamiento, Benjamín Pérez Álvarez, en representación del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, durante la décimo tercera sesión del Consejo de Desarrollo Social Municipal.

A nombre del edil, se presentaron proyectos de nueva infraestructura recreativa, de servicios públicos, hidráulica y pavimentaciones a realizarse en distintas colonias y comunidades del municipio, mismos que fueron aprobados por unanimidad por parte de las y los Consejeros integrantes, sobre saliendo la construcción de más Parques Urbanos, intervenciones para la solución de drenajes colapsados, rehabilitaciones en el sistema de alumbrado público y pavimentación con concreto hidraulico de más calles y avenidas.

A nombre del Alcalde Navarro Muñiz, se puntualizó el plan de inversión bipartita en obra urbana, en conjunto con el Gobierno del Estado, de casi mil millones de pesos para este año 2026, acciones que fortalecen el desarrollo económico, social y turístico de la demarcación, además de fortalecerse la seguridad pública de todas y todos quienes habitan y transitan por el municipio.

Entre los acuerdos aprobados, destaca la construcción de tres Parques Urbanos en las colonias Valle de Santiago, Fidel Velázquez y San Francisco de Asís; renovación del Sistema de Alumbrado Público en colonias La Lomita y San Rafael y Bosques de Oriente, generando un nuevo paquete de proyectos de nueva obra urbana que resolverá peticiones ciudadanas históricas, transformando la movilidad, incentivando la sana recreación y convivencia social y reforzando las condiciones de paz para todas las familias.

Asimismo, durante la sesión del Consejo, las y los Consejeros extendieron un agradeciendo al Alcalde, Juan Manuel Navarro por atender demandas de sus comunidades en materia de ecología, servicios básicos y seguridad, además de la promoción de actividades para la juventud y su desarrollo. «La instrucción del Alcalde es recibir sus solicitudes, a nombre de sus vecinos y vecinas, para seguir brindando un gobierno cercano, inmediato e integral que garantice las mejores condiciones de bienestar y desarrollo de sus familias», expresó Pérez Álvarez.

Las y los integrantes también fueron informados del avance y el progreso de diversas obras de infraestructura que se llevan a cabo, resolviendo problemáticas sociales y transformando el entorno y la vida de miles de familias. A través de este Consejo, se da cuenta del compromiso municipal con la población, a través de inversión pública y acciones directas que transforman al municipio en una ciudad sustentable e idónea para vivir cada vez mejor.