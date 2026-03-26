Gobierno Municipal pone en marcha plan para la prevención de incendios forestales y urbanos

Se refuerzan las acciones con la participación de diferentes dependencias del Ayuntamiento, del Cuerpo de Bomberos y con la apoyo de la Comisión Nacional Forestal

Por primera ocasión, Protección Civil cuenta con un programa especial de Incendios forestales.

En sesión de la Comisión Permanente de Policía Preventiva, Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, fue presentado el Plan de Prevención de Incendios Urbanos y Forestales, en el que participan diferentes dependencias municipales, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos y con el respaldo de la Comisión Nacional Forestal.

El titular de Protección Civil Municipal, Alejandro Polanco Acosta, señaló que gracias a las campañas permanentes de difusión, el número de incendios tiene una tendencia a.la baja, sin embargo los factores de calor y sequía hacen necesario mantenerse alerta hasta el mes de junio, a la vez que hizo un llamado para que se tomen todos los cuidados y se eviten riesgos, ya que entre el 96 y 98 por ciento de los siniestros se originan por causas humanas.

Destacó que, por primera vez se cuenta con un Programa Especial de Incendios Forestales e informó que tuvo una reunión con Comisión Nacional Forestal, en la que se iniciaron las gestiones para que, también por primera ocasión en San Luis Potosí, se puedan obtener recursos para formar brigadas de combatientes de incendios.

Asimismo, dio a conocer que se ha establecido una coordinación con las delegaciones La Pila y Bocas, a fin de convocar a los Comisariados Ejidales y darles capacitación e información en relación con las quemas agrícolas, para que se hagan con previo aviso a las autoridades y para que tomen todas las medidas con el fin de evitar que se salgan de control.

El comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos, Adolfo Miguel Benavente Duque, agradeció a la autoridad municipal por el interés que tiene en evitar los incendios forestales y urbanos, además de destacar que la coordinación institucional es fundamental. Asimismo, hizo un llamado a la población y a las empresas para evitar riesgos mediante la limpieza de baldíos y evitar la acumulación de materiales inflamables.