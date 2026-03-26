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AYUNTAMIENTO

Ayuntamiento de SLP intensifica labores para la celebración de los Altares de Dolores en Callejón del Buche

By Redacción
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jueves, marzo 26, 2026

  • Cuadrillas municipales realizan labores de limpieza y embellecimiento en la calle Ignacio Altamirano, previo a una de las tradiciones religiosas más emblemáticas de la capital potosina

El ayuntamiento de San Luis Potosí lleva a cabo los preparativos para la celebración del viernes previo al Domingo de Ramos, fecha en la que se instalan los tradicionales Altares de Dolores en viviendas a lo largo de la calle Ignacio Altamirano, conocida como el Callejón del Buche, ubicada en el Centro Histórico de la capital.

Se trata de una arraigada tradición religioso-cultural que ha trascendido fronteras y ha logrado difusión a nivel internacional, consolidándose como una de las expresiones más representativas de la ciudad.

La administración municipal encabezada por el alcalde Enrique Galindo, impulsor de la iniciativa para declarar Patrimonio Cultural Municipal, a la exposición de los Altares en el Callejón del Buche,  participa con labores de limpieza y rehabilitación en esta zona, que registra una alta afluencia de visitantes durante la festividad.

El director de Servicios Municipales, Christian Azuara, informó que los trabajos comenzaron hace dos semanas con la elaboración de un nuevo mural religioso, realizado por artistas urbanos en la esquina de Ignacio Altamirano y Damián Carmona.

Asimismo, se llevan a cabo acciones de pintura en guarniciones, bacheo, limpieza profunda con barredora mecánica y revisión del alumbrado público, trabajos que también se extienden a la calle Damián Carmona y zonas aledañas.

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