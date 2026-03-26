Fortalece Gobierno de la Capital estrategia de salud mental con enfoque preventivo y comunitario

Queremos ser un puente efectivo para generar una mayor conciencia sobre la importancia de la salud mental

Coordinación interinstitucional y acciones preventivas, claves ante el incremento de ansiedad, depresión y conductas suicidas

S.L.P.– En el marco de la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo Municipal de Salud Mental, el Gobierno de la Capital, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, y gracias a los programas y estrategias implementados por el Sistema Municipal DIF que preside Estela Arriaga Márquez, refrendó su compromiso de fortalecer una política pública integral que priorice el bienestar emocional de las y los potosinos.

Durante la sesión, la Presidenta del Sistema Municipal DIF, Estela Arriaga Márquez, destacó la importancia de consolidar esfuerzos entre instituciones para atender de manera oportuna los desafíos en salud mental, así como de impulsar acciones preventivas que impacten directamente en la calidad de vida de la población.

“Queremos ser un puente efectivo entre las instituciones y la población, que impulse la participación activa y que contribuya a generar una mayor conciencia sobre la importancia de la salud mental. Tenemos que redoblar esfuerzos, romper estigmas y hablar abiertamente para atender de manera oportuna a nuestra población”

Como parte de los trabajos, se presentaron resultados del Centro Municipal de Salud Mental, que ha brindado atención a 3,390 personas desde su apertura en agosto hasta la fecha, principalmente en áreas de psicología y psiquiatría, donde predominan padecimientos como ansiedad, depresión y estrés, que en conjunto representan cerca del 49 por ciento de los casos.

Asimismo, se expusieron datos relevantes sobre la atención médica en el área de salud mental por parte de la Clínica Psiquiátrica Everardo Neumann, así como conductas suicidas y consumo de sustancias, donde participaron con datos de relevancia, Claudio Edmundo Váldez Flores, Directivo en turno vespertino de la Clínica antes mencionada, así como Patricia Guadalupe Núñez Hernández, de Salud y adicciones de la Jurisdicción Sanitaria 1 y Leticia Aguiñaga Rangel, Psicóloga del Centro Municipal de Salud Menta; destacando el incremento en jóvenes y adolescentes, lo que refuerza la necesidad de estrategias preventivas, atención temprana y generación de redes de apoyo.

El Consejo también subrayó la relevancia de programas como la formación de “aliados para la prevención del suicidio”, que ya suma más de 600 personas capacitadas, donde gran parte de las y los integrantes del Consejo pertenecientes a diversas instancias del Ayuntamiento de San Luis Capital, consideran importante su intervención en escuelas, espacios comunitarios y unidades deportivas, donde la actividad física y la detección oportuna son herramientas fundamentales.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de San Luis Potosí consolida un modelo de atención cercano, humano y coordinado, que coloca a la salud mental como una prioridad en la agenda pública.