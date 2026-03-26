Gobierno de la Capital celebra mesa de trabajo con sectores por la Semana del Medio Ambiente.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, encabezó una mesa de trabajo con distintos representantes de la iniciativa privada y sector social, como parte de las actividades de planeación de la próxima Semana Del Medio Ambiente.

La Dirección de Ecología coordinó este espacio de diálogo y planeación al que se sumaron miembros de distintos sectores como la CANACINTRA Delegación SLP, la Sociedad Civil Ecosustenta Más y representantes de la Zona Industrial, para convenir sobre las bases operativas de las acciones que formarán parte de la semana temática.

Este tipo de acercamientos permiten generar canales de diálogo y coordinación entre sectores, facilitando generar un impacto positivo en el medio ambiente de nuestra capital y alineando los esfuerzos de cuidado ambiental con el desarrollo económico del municipio, promoviendo una cultura de responsabilidad compartida.

Con estás acciones de trabajo coordinado, se fortalece la Visión del Alcalde Enrique Galindo de construir alianzas estratégicas que generan impacto real y sostenible para nuestra ciudad.