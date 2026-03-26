REINSTALAN COMITÉ ORGANIZADOR DEL PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, EDICIÓN 2026

• El colegiado lo integran representantes de instituciones educativas y académicas de carácter público.

Este día, con la reinstalación del Comité Organizador del certamen, dio inicio el proceso para la edición 2026 del Premio Estatal de Periodismo, que organiza el Gobierno del Estado para estimular la libertad de expresión en San Luis Potosí.

El Comité está integrado por Juan Carlos Torres Cedillo, secretario de Educación de Gobierno del Estado, como Presidente; el secretario del Comité es David Eduardo Vázquez Salguero, presidente del Colegio de San Luis; las tres vocalías las ocupan Rosalba Medina Rivera, directora general del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, Héctor González Picazo, rector de la Universidad Intercultural y el rector dela Universidad Politécnica, Néstor Eduardo Garza Álvarez.

La reinstalación del Comité estuvo a cargo del coordinador general de Comunicación Social, Gerardo Zapata Rosales, quien a nombre del Gobernador del Estado agradeció a los integrantes darle lustre al certamen con su participación.

El Comité se encargará de toda la logística del certamen, desde la elaboración y publicación de la convocatoria, la designación del jurado calificador y de la rueda de prensa donde se dará a conocer a los ganadores.