SOLEDAD DE G. S. INVITA A PARTICIPAR EN CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN COMUNITARIA

– Se pide a la población acercarse a las oficinas de Ecología municipal, a solicitar la donación de un árbol o de una jornada de plantación en su comunidad.

Con una meta a cumplir de cinco mil árboles plantados en todo el municipio, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez sigue acercando jornadas de reforestación a colonias y comunidades, para consolidar acciones en favor del medio ambiente entre la ciudadanía y la autoridad, como parte de las políticas verdes que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

Yazmín Johana Luna Barrios, titular de Ecología Municipal, invitó a la ciudadanía en general interesada en llevar a cabo estas acciones de reforestación en sus localidades, a acercarse a las oficinas del área para acordar la visita y plantar nuevos ejemplares en áreas comunes e idóneas para su crecimiento, fomentando el cuidado el medio ambiente y la conciencia ambiental entre las nuevas generaciones.

Subrayó que este programa no solo contribuye a la mejora del entorno urbano y la calidad del aire, sino que también fortalece el tejido social al involucrar activamente a las y los habitantes, ejemplo de ello se dio en el Parque Lineal, donde estudiantes participaron con la adopción y plantación de un árbol que quedó a su cuidado, lo que derivó en el interés de diversas escuelas en participar e integrarse al programa, por ello, se analizan las condiciones de los espacios y áreas que podrán ser intervenidas.

De igual manera, se invita a la ciudadanía a sumarse a este esfuerzo, las personas interesadas pueden solicitar la donación de un árbol para reforestar su entorno o bien, en comunidad, realizar la petición a las oficinas de la Dirección de Ecología, ubicadas en calle Mariano Matamoros en la cabecera municipal. Las especies que se estarán plantando con este programa, se encuentran árboles de ornato y frutales, como ficus, trueno, naranjo, mandarina, aguacate y níspero, adecuados para las condiciones del municipio.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal fortalece el cuidado del medio ambiente, mantiene vigilancia y refrenda su compromiso de ser un gobierno cercano, que escucha y atiende a la ciudadanía, involucrándola activamente en acciones que contribuyen a fortalecer el tejido social y mejorar su entorno, respondiendo a sus necesidades y bienestar social.