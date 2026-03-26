CARRETERAS POTOSINAS LISTAS PARA RECIBIR AL TURISMO CON SEGURIDAD Y PREVENCIÓN SIN LÍMITES

• ⁠La División Caminos intensifica la vigilancia y las acciones preventivas en carreteras durante el operativo Semana Santa Segura 2026.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal, refuerza la vigilancia en las carreteras potosinas como parte del dispositivo “Semana Santa Segura 2026”, con el objetivo de fortalecer el blindaje de la entidad durante el periodo vacacional, tal como lo instruyó el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El comandante Rafael Mendoza Salazar, de la División Caminos, informó que se mantienen operativos permanentes de seguridad, prevención y proximidad social, a través de módulos de atención a la ciudadanía y vigilancia en las principales carreteras, priorizando la atención a conductores, la prevención de accidentes y la inhibición de conductas delictivas.

Por su parte el titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, destacó que estas acciones se realizan en estrecha coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para ampliar la cobertura operativa y brindar auxilio inmediato a la ciudadanía, por lo que reconoció el trabajo de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal (SSPCF), que contribuyen al cambio que se vive en el Estado.

La División Caminos reiteró el llamado a respetar los señalamientos viales, conducir con precaución y reportar cualquier emergencia a las líneas 911 y 089.